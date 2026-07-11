Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại khu vực Cao Phong

Ngày 11/7, tại xã Cao Phong, Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với các xã Cao Phong, Thung Nai, Mường Thàng tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, chia sẻ với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Theo rà soát, hiện 3 xã có 303 gia đình liệt sĩ chưa tìm được thông tin hoặc chưa xác định được danh tính. Trong đợt này, có 303 thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện đăng ký thu nhận mẫu ADN. Trong đó, xã Cao Phong có 103 thân nhân, xã Thung Nai có 59 thân nhân và xã Mường Thàng có 141 thân nhân.

Việc thu nhận mẫu ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Để công tác thu nhận mẫu đạt hiệu quả, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, quy trình và điều kiện thu nhận mẫu ADN. Đồng thời, rà soát, lập danh sách, hướng dẫn các gia đình hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nhờ đó, thân nhân các liệt sĩ chưa rõ thông tin nắm chắc chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu gen, tích cực đăng ký tham gia lấy mẫu với mong muốn sớm có cơ hội xác định danh tính người thân đã hy sinh.

Việc lấy mẫu giám định ADN của các thân nhân liệt sĩ được thực hiện khoa học.

Tại điểm thu nhận mẫu, lực lượng công an, cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng tình nguyện đã tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình. Các khâu tiếp nhận, xác minh thông tin và lấy mẫu được thực hiện khoa học, bảo đảm chính xác, thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất cho thân nhân liệt sĩ tham gia.

Việc lấy mẫu ADN để xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó từng bước hiện thực hóa mong mỏi của nhiều gia đình được đón người thân trở về sau nhiều năm xa cách.

Mạnh Hùng