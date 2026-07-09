Đã khởi tố 4 bị can trong vụ điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang

Cho đến chiều 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Điều tra ban đầu xác định, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang chỉ đạo một số giám thị hướng dẫn thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi Họp báo.

Ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì Họp báo.

Dự Họp báo còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo ; Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; các phóng viên Trung ương theo dõi trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Tuyên Quang cho biết: sau khi phát hiện bất thường bài thi môn Toán tại Tuyên Quang năm 2026, Sở GDĐT khẩn trương tham mưu, chỉ đạo, tổ chức rà soát quy trình, kết quả thi.

Ông Hoàng Minh Cảnh - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Họp báo.

Theo ông Cảnh, việc rà soát được thực hiện từ khâu tiếp nhận đề thi đến khi bàn giao đề cho hội đồng thi, bàn giao bài thi... đều có hồ sơ, biên bản, camera giám sát, chỉ đạo rà soát kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các trường hợp có chênh lệch lớn để đánh giá tính phù hợp với kết quả thi.

Qua rà soát hồ sơ và tài liệu liên quan cho thấy cơ bản các khâu thực hiện theo quy chế, quy định. Riêng hoạt động coi thi môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường, đang xác định và tiếp tục điều tra.

Cũng theo ông Cảnh: Tỉnh Tuyên Quang đã trình cấp thẩm quyền xem xét phương án để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Qua đối chiếu với điểm thi và học bạ cho thấy điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT đều thấp hơn điểm học bạ.

Ngoài ra, Sở đã rà soát riêng kết quả môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, 11/326 thí sinh đạt 9 trở lên, mức chênh lệch với học bạ 0,1. 40/207 thí sinh đạt từ 9 trở lên, ngưỡng chênh lệch so với học bạ là 0,5.

Kết quả rà soát không thấy bất thường với môn thi khác, trừ môn Toán. Số lượng thí sinh môn Toán đạt điểm cao, bất thường tại 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định bất thường trong công tác coi thi.

Sở GDĐT đã tổ chức họp với cha mẹ học sinh, học sinh để lắng nghe ý kiến, ghi nhận nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, tỉnh đã trình Bộ GDĐT xem xét cho thi lại môn Toán.

Tại Họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngay sau khi xuất hiện thông tin có những dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra xác minh nguồn tin.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1988), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang - là thư ký điểm thi của trường, vì đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh trước khi thu bài.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an đã giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu sơ bộ xác định, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, với chức trách, nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, nhưng bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán, chưa đúng quy chế thi.

Đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin: theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đến ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay: "Còn 2 trường hợp còn lại, theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra, chúng tôi xin phép không được nêu danh tính để phục vụ công tác điều tra”.

Cơ quan Công an thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy (Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã thông tin, vụ việc được khởi nguồn từ những thống kê bất thường về kết quả thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi, trong khi cả nước có 4.028 điểm 10 môn này.

Trong đó, hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh. Bảy điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở các điểm thi khác.

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GDĐT đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ và Bộ Công an để kiểm tra, xác minh tại hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

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Theo daidoanket.vn