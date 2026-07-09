Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Theo đó, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phấn đấu hoàn thành trước ngày 22/12/2026, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Vân, xã Thanh Ba.

Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh được giao chủ trì triển khai thực hiện Thông báo số 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đợt 1 trong tháng 7/2026, đồng thời xây dựng kế hoạch các đợt tiếp theo, điều chỉnh tiến độ giữa các địa phương khi cần thiết để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Đơn vị cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

UBND các xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ nằm trong kế hoạch lấy mẫu chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh để rà soát hồ sơ, chuẩn bị hiện trường, bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra đúng quy trình, an toàn, trang nghiêm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính; phối hợp trao đổi, đối chiếu dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức lấy mẫu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước, ý nghĩa của Chiến dịch “500 ngày đêm”, kết quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Các sở, ban, ngành, địa phương và Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai, phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người có uy tín trong cộng đồng tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Huy Thắng