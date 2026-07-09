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Thu nhận gần 700 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ có hài cốt chưa xác định danh tính

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, ngày 8/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND các xã: Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ có hài cốt chưa xác định danh tính trên địa bàn.

Thu nhận gần 700 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ có hài cốt chưa xác định danh tính

Thân nhân liệt sĩ tại xã Lâm Thao được thu nhận mẫu ADN.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ sinh học hiện đại, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thu nhận gần 700 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ có hài cốt chưa xác định danh tính

Công tác thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo quy trình thống nhất, gồm kiểm tra, xác thực thông tin, lấy dấu vân tay, thu nhận mẫu sinh phẩm máu và số hóa dữ liệu.

Tại điểm thu nhận ở hội trường UBND xã Lâm Thao, lực lượng chức năng đã tiến hành thu nhận mẫu ADN của gần 700 thân nhân liệt sĩ, trong đó có 152 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ tại xã Lâm Thao, 169 mẫu tại xã Bản Nguyên, 273 mẫu tại xã Phùng Nguyên và 100 mẫu tại xã Xuân Lũng. Quy trình thu nhận mẫu ADN được triển khai khoa học, bảo đảm đúng quy định, chính xác, thuận tiện. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác hướng dẫn, tiếp đón, xác minh thông tin và lấy mẫu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình tham gia.

Thu nhận gần 700 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ có hài cốt chưa xác định danh tính

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ là giải pháp quan trọng nhằm đối sánh với các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần sớm xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương. Các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng từng mẫu sinh phẩm và độ chính xác của dữ liệu. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Liệt sĩ Công an tỉnh Phú Thọ Hài cốt Lâm Thao Lực lượng chức năng Tìm kiếm Chiến dịch Công nghệ sinh học Đẩy nhanh tiến độ Đền ơn đáp nghĩa
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Thu nhận gần 800 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Thu nhận gần 800 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
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