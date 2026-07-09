Tiến hành thu nhận hơn 1.400 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Trong hai ngày 9 và 10/7, tại xã Vĩnh Tường, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc các xã Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Thành, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng và Vĩnh An để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng công an và các đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.

Dự kiến, trong đợt này, lực lượng công an sẽ tiến hành lấy 1.400 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Để công tác thu nhận mẫu ADN được diễn ra thuận lợi, Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch theo khung giờ cho từng khu vực cụ thể. Lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình lấy mẫu. Quy trình lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn và chính xác.

Quy trình lấy mẫu ADN đảm bảo chặt chẽ, an toàn và chính xác.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây cũng là hoạt động thiết thực khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với công tác chăm lo gia đình người có công với cách mạng.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn