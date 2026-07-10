Lâm Thao tổng kết thi hành các luật về quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh

Ngày 10/7, UBND xã Lâm Thao tổ chức hội nghị tổng kết thi hành pháp luật về Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Thao trao tặng giấy khen của UBND xã cho các tập thể.

Qua triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Riêng năm 2026, xã đã bàn giao 23 công dân lên đường nhập ngũ. Xã được Bộ Quốc phòng công nhận là xã trọng điểm về quốc phòng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Lâm Thao trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, xã đã kiện toàn lực lượng dân quân theo mô hình tổ chức mới sau sáp nhập; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. Lực lượng dân quân thường xuyên phối hợp với Công an xã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Đối với Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, xã thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian tới, xã Lâm Thao tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND xã Lâm Thao đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành pháp luật về Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên