Nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 834

Với khẩu hiệu thi đua “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong toàn đơn vị.

Xác định huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 834 đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật.

Trung tá Đặng Quang Dương- Chính ủy Trung đoàn 834 cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phát động các đợt thi đua cao điểm, qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 834.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn chuẩn bị đầy đủ vật chất, mô hình học cụ; củng cố thao trường, bãi tập; xây dựng hệ thống giáo án, kế hoạch, tiến trình biểu đúng quy định. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm huấn luyện đúng nội dung, sát thực tế.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định về xây dựng chính quy. Các chế độ ngày, tuần, tuần tra, canh gác được duy trì nghiêm túc; lễ tiết, tác phong quân nhân, hệ thống biển bảng, cảnh quan doanh trại luôn bảo đảm thống nhất, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Trung đoàn không có trường hợp vi phạm pháp luật; 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn luôn được kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời.

Trung đoàn 834 bảo đảm 100% rau xanh cho bộ đội.

Trong huấn luyện, Trung đoàn tổ chức huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đúng chương trình, kế hoạch, kết quả các nội dung đạt khá. Đối với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025, đơn vị tập trung huấn luyện kỹ thuật bắn súng bộ binh; tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến thuật cấp trung đội, tập chiến thuật cấp đại đội bảo đảm đúng kế hoạch, kết quả chiến thuật đạt khá, kỹ thuật đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên cũng được triển khai đúng chương trình, kế hoạch, kết quả đạt khá. Sau huấn luyện, việc chi trả phụ cấp, bàn giao quân nhân dự bị về địa phương được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Chỉ huy Trung đoàn 834 tổ chức hội nghị gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hạ sĩ quan, binh sĩ nhằm thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách và tổ chức huấn luyện.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đưa các sản phẩm sạch vào bữa ăn bộ đội với giá thấp hơn thị trường từ 10-15%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung đoàn tự túc 100% nhu cầu rau xanh, 85% nhu cầu thịt lợn, 80% nhu cầu gia cầm; tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,8%, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 834 xác định tiếp tục tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên bổ sung các phương án SSCĐ, luyện tập sát thực tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thắng