Chủ động quản lý, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật từ cơ sở

Không chỉ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an xã Vân Sơn đang từng bước xây dựng “hàng rào phòng ngừa” từ sớm, từ xa đối với thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Thông qua mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”, cùng việc phát huy hiệu quả kênh tương tác trên mạng xã hội, nhiều vụ việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, một bộ phận thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, đua đòi, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, thậm chí có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Trước thực tế đó, Công an xã Vân Sơn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và ra mắt mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”, huy động sự tham gia của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục.

Đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành, Công an và các trường học tại buổi ra mắt mô hình " Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên" trên địa bàn xã Vân Sơn.

Điểm nổi bật của mô hình là lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục pháp luật với việc rà soát, quản lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm. Qua đó, giúp thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Với phương châm “Luôn lắng nghe - Gần dân nhất”, fanpage Công an xã Vân Sơn đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng Công an với người dân. Nhiều video, hình ảnh, tin báo về tình hình an ninh trật tự được người dân gửi qua fanpage đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Mới đây, từ hình ảnh, video do người dân cung cấp, Công an xã đã phát hiện nhóm 6 thanh, thiếu niên, đều 16 tuổi, có hành vi điều khiển xe mô tô trên các tuyến đường liên xã với hàng loạt vi phạm như chở ba người trên xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô.

Sau khi xác minh, Công an xã đã mời các trường hợp trên cùng phụ huynh đến làm việc. Không chỉ các thanh, thiếu niên bị xử lý theo quy định, các bậc phụ huynh còn bị xử phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Việc xử lý nghiêm nhận được sự đồng tình của người dân, đồng thời là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an xã Vân Sơn đặc biệt chú trọng rà soát, lập danh sách và quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Từ năm 2025 đến nay, Công an xã đã lập danh sách quản lý 47 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua công tác giáo dục, cảm hóa đã có 4 trường hợp tiến bộ, không còn biểu hiện nguy cơ vi phạm.

Đối với các trường hợp có nguy cơ cao, lực lượng Công an đã trực tiếp lập hồ sơ quản lý 15 đối tượng, đồng thời thông báo đến các nhà trường, ban quản lý các xóm và các tổ chức đoàn thể để phối hợp theo dõi, giáo dục, cảm hóa 43 trường hợp. Việc quản lý được thực hiện thường xuyên, gắn với nắm bắt hoàn cảnh gia đình, diễn biến tâm lý và quá trình học tập, sinh hoạt của từng thanh thiếu niên nhằm có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Không chỉ tập trung quản lý, theo dõi, Công an xã Vân Sơn còn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên. Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông kết hợp giáo dục, răn đe đối với các thanh thiếu niên thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Chung tay xây dựng môi trường an toàn

Cùng với tuyên truyền tập trung, lực lượng Công an xã thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt đối với từng trường hợp có nguy cơ vi phạm, phân tích rõ những hậu quả pháp lý cũng như tác động của các hành vi vi phạm đến bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi và tránh tái phạm.

Đặc biệt, 100% thanh, thiếu niên thuộc diện quản lý đã ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không tụ tập gây mất an ninh trật tự và không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Việc ký cam kết có sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên.

Công an xã Vân Sơn hướng dẫn thanh, thiếu niên ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Phạm Mạnh Hà - Trưởng Công an xã Vân Sơn cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là ngăn ngừa để các em không vi phạm. Công an xã luôn chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể để quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ. Mỗi trường hợp tiến bộ là một thành công trong công tác phòng ngừa tội phạm từ cơ sở”.

Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng xác định công tác phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Ông Đinh Xuân Đông - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn nhấn mạnh: "Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và các xóm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh để các em rèn luyện, phát triển toàn diện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, mô hình quản lý, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại xã Vân Sơn đang phát huy hiệu quả. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh thiếu niên góp phần kéo giảm vi phạm, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn, phát triển bền vững.

Đinh Thắng