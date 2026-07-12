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Bộ đội Biên phòng chung tay vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường giao thông nông thôn

Ngày 12/7, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng (đóng quân trên địa bàn xã Tam Dương Bắc, Thái Hòa) huy động 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa tổ chức phát quang hành lang giao thông, dọn vệ sinh môi trường.

Trong đợt ra quân, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đã phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn dọc các tuyến đường giao thông nông thôn; khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng chung tay vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường giao thông nông thônBộ đội Biên phòng cùng người dân thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa dọn vệ sinh môi trường.

Trước đó, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân thôn Tây Sơn thực hiện việc kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bộ đội Biên phòng chung tay vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường giao thông nông thônBộ đội Biên phòng chung sức xây dựng một số tuyến kênh mương nội đồng.

Đây là hoạt động dân vận được Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng duy trì đều đặn trong nhiều năm qua. Bằng những việc làm thiết thực, đơn vị đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đóng quân nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ biên phòng gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bộ đội biên phòng Vệ sinh môi trường Xây dựng nông thôn mới đường giao thông nông thôn Sản xuất nông nghiệp trung tâm huấn luyện An toàn giao thông Phát triển kinh tế Bảo vệ môi trường Hỗ trợ nhân dân
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