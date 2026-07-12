Ngăn chặn vi phạm pháp luật từ hoạt động cư trú trái phép

Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số cơ học, số lượng người từ các địa phương khác đến sinh sống, làm việc tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng. Do đó, quản lý cư trú không chỉ là nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội mà còn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm ngay từ cơ sở.

Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, từ công tác quản lý cư trú, kiểm tra lưu trú và nắm chắc tình hình địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tam Đảo đã phát hiện một nhóm đối tượng thuê khách sạn tại khu nghỉ dưỡng trên địa bàn để bố trí số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài với nhiều dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra xác định, chỉ trong tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại Phú Thọ, trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Tại địa điểm các đối tượng thuê, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt máy tính, thiết bị điện tử, đường truyền internet tốc độ cao và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, tiềm ẩn những nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với tình hình an ninh, trật tự, cũng như hình ảnh môi trường đầu tư, du lịch của địa phương.

Từ thực tiễn đấu tranh với vụ án này cũng như nhiều chuyên án khác, cơ quan công an nhận định, phần lớn các đối tượng đều lựa chọn thuê nhà trọ, khách sạn, homestay, farmstay hoặc các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ để che giấu hoạt động. Đặc biệt, các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen, ma túy hay trộm cắp chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi nơi ở, sử dụng giấy tờ giả hoặc không thực hiện đăng ký tạm trú, lưu trú theo quy định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Nhận diện rõ những nguy cơ đó, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cư trú gắn với phòng ngừa tội phạm. Lực lượng công an tăng cường rà soát, phân loại địa bàn, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc di biến động dân cư; phối hợp với công an cấp xã kiểm tra việc đăng ký tạm trú, lưu trú tại các nhà trọ, khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhất là tại các khu công nghiệp, khu du lịch và địa bàn tập trung đông lao động ngoại tỉnh, người nước ngoài. Những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự được đưa vào diện quản lý trọng điểm để theo dõi, kiểm tra thường xuyên.

Trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an huy động tối đa các tổ tuần tra, kiểm soát, kết hợp kiểm tra hành chính tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường đối chiếu thông tin cư trú với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu xuất nhập cảnh và dữ liệu nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú trái phép, người nhập cảnh trái phép hoặc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Công an các cấp cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ nhà trọ, khách sạn, homestay, farmstay thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú bằng hình thức điện tử; yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo chậm, khai báo không đầy đủ hoặc cố tình tạo điều kiện cho các đối tượng cư trú trái phép.

Ông Nguyễn Quang Thanh, chủ một khách sạn tại xã Tam Đảo cho biết, nhiều năm qua gia đình luôn thực hiện nghiêm quy định về khai báo lưu trú, tuyệt đối không để khách ở qua đêm khi chưa hoàn tất thủ tục đăng ký; chủ động thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn. Nhờ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, gần 10 năm hoạt động, khách sạn chưa từng xảy ra vụ việc mất an ninh, trật tự hay các hành vi trộm cắp, lừa đảo.

Theo Đại tá Bùi Minh Tiến - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, trong bối cảnh các loại tội phạm ngày càng có xu hướng dịch chuyển địa bàn, lợi dụng các khu vực đông dân cư, nhiều nhà trọ và cơ sở lưu trú để hoạt động. Vì vậy, mỗi người dân, đặc biệt là chủ nhà trọ, khách sạn, homestay, farmstay cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về cư trú, coi việc khai báo lưu trú đầy đủ và kịp thời, cung cấp thông tin cho cơ quan công an không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là hành động thiết thực góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lê Minh