Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Vũ

Ngày 13/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ. Theo dõi, chỉ đạo lấy mẫu có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh cứ điểm Tu Vũ (từ ngày 10 đến 12/12/1951). Đây là chiến công oanh liệt của Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) trong Chiến dịch Hòa Bình (1951 – 1952), góp phần phá vỡ phòng tuyến sông Đà của thực dân Pháp.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thực hiện nghi lễ trước khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ có 301 phần mộ, gồm 249 mộ liệt sĩ kháng chiến chống thực dân Pháp, 32 mộ liệt sĩ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 20 mộ liệt sĩ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Trong số này, có 206 mộ chưa xác định được danh tính và 18 mộ mới xác định được một phần thông tin, cần lấy mẫu để phục vụ giám định ADN.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thực hiện số hóa thông tin mẫu hài cốt và các phần mộ liệt sĩ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự thành kính sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, an toàn, đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang.

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tu Vũ diễn ra đến ngày 16/7. Ngay sau khi hoàn tất, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được niêm phong và bàn giao cho đơn vị chuyên môn để giám định ADN.

Huy Thắng