Cặp tình nhân cùng đồng phạm lĩnh 26 năm tù vì mua bán hơn 72 gam ma túy

Ngày 13/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Vũ Lệnh Giang (SN 1993), trú thôn Tân Xuân, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội; Hà Thị Linh (SN 1998) và Bùi Thị Thu Phương (SN 1985, cùng trú xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng, trong tháng 3/2025, do có nhu cầu mua ma túy, Vũ Lệnh Giang đến khu vực Thiên đường Bảo Sơn (thành phố Hà Nội) gặp một người đàn ông tự giới thiệu tên “Sơn” để mua Ketamine cùng thuốc lắc (MDMA) với giá 35 triệu đồng về sử dụng và bán kiếm lời.

Sau khi mua được ma túy, Giang mang về cất giấu tại nơi ở và cùng bạn gái là Hà Thị Linh nhiều lần bán lại cho những người có nhu cầu. Trong đó, Bùi Thị Thu Phương nhiều lần liên hệ mua ma túy từ Giang để bán lại hưởng lợi. Theo thỏa thuận, Giang giao cho Linh trực tiếp nhận tiền, giao ma túy hoặc hướng dẫn Phương đến nhận.

Ngày 14/9/2025, Vũ Lệnh Giang cùng Hà Thị Linh bán cho Bùi Thị Thu Phương 5,40 gam ma túy gồm Ketamine và MDMA. Sau khi nhận ma túy, Phương mang đến khu vực xóm Đồng Bung, xã Lương Sơn để bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Phương đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Các bị cáo tại phiên toà.

Từ lời khai của Bùi Thị Thu Phương và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Lệnh Giang và Hà Thị Linh.

Tại thời điểm khám xét, cả Giang và Linh đều có mặt tại phòng trọ, thừa nhận hành vi bán ma túy cho Phương và tự nguyện đầu thú. Giang chủ động chỉ nơi cất giấu toàn bộ số ma túy còn lại để cơ quan điều tra thu giữ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy được cất giấu tại nhiều vị trí.

Kết luận giám định xác định số ma túy thu giữ gồm 8,56 gam Ketamine, 2,02 gam Methamphetamine và 56,95 gam MDMA. Cùng với 5,40 gam ma túy đã bán cho Bùi Thị Thu Phương, tổng khối lượng ma túy mà Vũ Lệnh Giang phải chịu trách nhiệm hình sự là 72,93 gam.

Cáo trạng xác định cả 3 bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích vụ lợi. Trong vụ án này, Vũ Lệnh Giang giữ vai trò chính, là người trực tiếp tìm mua, tàng trữ và bán ma túy. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tham gia vụ án với vai trò đồng phạm Hà Thị Linh (trái) và Bùi Thị Thu Phương cùng lĩnh mức án 7 năm tù.

Đối với Hà Thị Linh, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã giúp sức tích cực cho Vũ Lệnh Giang trong việc bán 5,40 gam Ketamine và MDMA cho Bùi Thị Thu Phương, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p, khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Bùi Thị Thu Phương, mặc dù là người mua ma túy nhưng mục đích không phải để sử dụng mà bán lại kiếm lời. Do đó, bị cáo cũng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p, khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 3 bị cáo lĩnh tổng hình phạt 26 năm tù.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Lệnh Giang 12 năm tù, bị cáo Hà Thị Linh 7 năm tù và bị cáo Bùi Thị Thu Phương 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng mức hình phạt dành cho 3 bị cáo là 26 năm tù. HĐXX quyết định tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số ma túy và các vật chứng liên quan theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng