Hội Thịnh triển khai lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ

Sáng 13/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Phiên, xã Hội Thịnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Đại biểu xã Hội Thịnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Phiên.

Ngay sau lễ dâng hương, các tổ công tác thực hiện các bước lấy mẫu. Quá trình này được thực hiện cẩn trọng, khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Các bước lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, khoa học, đúng quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày 13-15/7, xã Hội Thịnh triển khai lấy 114 mẫu ADN tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Các lực lượng tham gia được phân công thực hiện từng phần việc cụ thể, từ rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu, lấy mẫu, lập hồ sơ điện tử đến quản lý và bàn giao mẫu, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra đồng bộ, đúng tiến độ, quy định.

Việc lấy mẫu ADN kết hợp số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ là bước đi quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước khi lấy mẫu, thông tin trên từng bia mộ, vị trí phần mộ và hồ sơ lưu trữ đã được rà soát, đối chiếu, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Mỗi phần mộ được gắn mã định danh, chụp ảnh, ghi nhận hiện trạng, số hóa thông tin và lập hồ sơ điện tử nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, lưu trữ và phục vụ công tác đối chiếu, giám định ADN.

Kim Liên - Trường Giang