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Khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ việc ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can trong vụ việc gian lận điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, nâng tổng số bị can lên 19 người.

Khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ việc ở Trường THPT Chuyên Tuyên QuangĐạI diện lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin với báo chí tại cuộc họp báo chiều 9/7. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi (vắng 1).

Theo dữ liệu đã công bố, trong tổng số 328 học sinh của trường dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm 10. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58.

Trước những dấu hiệu bất thường liên quan điểm thi môn Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ và Bộ Công an để kiểm tra, xác minh tại hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Bị can Khởi tố Vụ việc gian lận điểm thi tốt nghiệp Bộ giáo dục và đào tạo Cơ quan điều tra Bộ luật hình sự Thí sinh dự thi Quy định vụ án lợi dụng chức vụ
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