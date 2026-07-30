Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia vào một số dự án luật

Chiều 30/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào một số dự án luật trình tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào một số dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tới, gồm: Đất đai (sửa đổi); Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nhà ở (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp - môi trường.

Đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Đề nghị bổ sung quy định về mẫu hợp đồng giao dịch bất động sản; quy định cụ thể về hỗ trợ đối với đất nông nghiệp liền kề trong cùng một thửa đất ở; về giao đất không thu tiền sử dụng đất, bổ sung trường hợp đối với đất tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung quy định cụ thể về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; nghiên cứu bỏ quy định về thỏa thuận thu hồi đất...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu khi đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng. Đồng chí khẳng định, toàn bộ ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ và chuyển đến cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các đóng góp, sau đó trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026).

Lê Hoàng