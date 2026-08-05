Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận các dự án luật

Ngày 5/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra; thảo luận về các dự án luật và giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì thảo luận tại Tổ 15.

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Tiếp đó, các ĐBQH thảo luận ở tổ về các dự án luật: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận tại Tổ 15 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ làm Tổ trưởng.

Thảo luận dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng góp ý vào các điều, khoản của dự án luật. Về việc bảo vệ các đối tượng yếu thế, dự án cần quy định cấm tuyệt đối tại Điều 3: Nghiêm cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người; cấm dùng hòa giải làm công cụ trì hoãn các biện pháp tư pháp bảo vệ nạn nhân. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc tại Điều 28: Chuyển đổi số chỉ là phương thức bổ trợ. Việc ký tay, điểm chỉ trực tiếp vẫn là phương thức cơ bản. Tuyệt đối không vì người dân không có chữ ký số hoặc không thạo công nghệ mà từ chối lập biên bản, từ chối công nhận kết quả hòa giải thành của họ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng thảo luận ở tổ.

Góp ý vào dự án luật này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho rằng sau khi nghiên cứu hồ sơ cho thấy, cơ quan soạn thảo cần đưa ra số liệu thống kê chính xác hơn các vụ việc hòa giải trên thực tế. Đại biểu nhấn mạnh, lực lượng đảm bảo an ninh ở cơ sở hiện nay đã cơ bản đảm bảo. Việc chính quy hóa thêm lực lượng hòa giải ở cơ sở cần có quy định chặt chẽ đối với trách nhiệm và đánh giá hiệu quả của lực lượng này.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ĐBQH tỉnh Lưu Thị Thúy Hằng đóng góp cụ thể một số nội dung tại các điều, khoản của dự án luật về các khái niệm; quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cần cơ chế bảo hộ khẩn cấp thực chất; phân cấp phân quyền giải quyết thủ tục hành chính và điều kiện hậu kiểm.

Góp ý dự án luật này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, cần tăng trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp cấp phép cho các công ty đưa người đi lao động ở nước ngoài và phải đảm bảo các vấn đề văn hóa, uy tín, danh dự quốc gia.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thảo luận ở tổ.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, ĐBQH tỉnh Thái Quỳnh Mai Dung phân tích về sự thống nhất của hệ thống pháp luật và điều ước quốc tế; tính khả thi. Đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo rà soát kỹ các quy định liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với một số luật khác; rà soát kỹ các điều, khoản liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm, cơ chế quản lý các nền tảng phát hành xuyên biên giới. Đại biểu cũng đưa ra những góp ý, đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong điều, khoản của dự án luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung thảo luận ở tổ.

ĐBQH tỉnh Châu Văn Minh cho rằng nên cân nhắc lựa chọn hình thức ban hành luật này, vì theo hồ sơ dự án luật, phạm vi sửa đổi luật này rất lớn. Đại biểu đề nghị, cần có sự gắn kết xuất bản với phát triển văn hóa đọc và hệ thống thư viện; bổ sung các quy định về chính sách của nhà nước về nội dung phát triển đồng bộ hoạt động xuất bản với hệ thống thư viện, trường học, thiết chế văn hóa cơ sở, nền tảng đọc số và nhà nước có chính sách đặt hàng, mua và cung cấp xuất bản phẩm có giá trị; hỗ trợ xuất bản phẩm cho vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Châu Văn Minh thảo luận ở tổ.

Góp ý dự án luật này, ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, Luật Xuất bản hiện nay cần xác định yếu tố quan trọng nhất là biên tập và hậu kiểm. Tăng cường trách nhiệm của biên tập viên, người kiểm duyệt và cơ quan quản lý trước khi xuất bản.

Buổi chiều cùng ngày, các ĐBQH thảo luận ở hội trường về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Huyền Nga