Thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tam Nông

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Chiều 4/8, UBND xã Vạn Xuân tổ chức hội nghị nghe Ban cưỡng chế thu hồi đất báo cáo, cho ý kiến về phương án vận động, thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp (CCN) Tam Nông.
Quang cảnh hội nghị.
Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Tam Nông do Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Anh làm chủ đầu tư là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026 với tổng diện tích thu hồi 75ha. Dự án ảnh hưởng đến 531 hộ dân có đất thuộc diện thu hồi.
Đến nay, dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được 54,71ha (đạt 73,7%) cho 464 hộ với tổng số tiền trên 73,3 tỷ đồng; hoàn thành bàn giao đất tái định cư cho 8 hộ (0,2ha); tổ chức cưỡng chế thu hồi đối với hơn 1,3ha của 5 hộ dân (tháng 12/2025).
Đại diện Ban cưỡng chế thu hồi đất báo cáo phương án vận động, thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Tam Nông.
Hiện, dự án còn 19,6ha chưa GPMB (chiếm 26,3%). Trong đó, có 16,3 ha đất nông nghiệp của 68 hộ chưa nhận tiền bồi thường và 4,2 ha do UBND xã quản lý. Ngoài ra, còn 71 ngôi mộ của 32 hộ tại khu 16 chưa thống nhất di chuyển. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại, song các hộ dân còn lại vẫn chưa phối hợp trong công tác kiểm đếm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của dự án.
Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ - Chi nhánh Tam Nông báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.
Tại hội nghị, sau khi nghe công bố quyết định thành lập Ban cưỡng chế và dự thảo phương án tuyên truyền, đối thoại, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ hiện trạng địa hình, dự báo các tình huống phát sinh và phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng lực lượng, từng khu vực thửa đất cụ thể.
Đại diện các đơn vị, thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất thảo luận, báo cáo tại hội nghị.
Các ý kiến thảo luận thống nhất khẳng định, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cần thiết nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật; kiên quyết, dứt điểm đối với các hành vi cố tình vi phạm, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại trước khi tổ chức cưỡng chế; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông và ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Công tác kiểm kê, di dời và quản lý tài sản trên đất phải được lập biên bản công khai, minh bạch, đúng quy định; lực lượng Công an xã chủ động các phương án sẵn sàng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.
Đinh Vũ
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