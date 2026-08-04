Hiền Quan lần đầu ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật

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Ngày 4/8, tiên xã Hiền Quan triển khai mô hình ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích 55ha lúa tại cánh đồng thôn 11 Thu Trường và thôn 12 Gia Dụ.
Lãnh đạo UBND xã Hiền Quan trực tiếp tham quan, chỉ đạo mô hình lần đầu tiên triển khai tại địa phương.
Mô hình do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ và các hộ sản xuất lúa tổ chức thực hiện. Khu vực triển khai có tổng diện tích gần 100ha, trong đó 55 ha lúa liền vùng, bảo đảm điều kiện để phun thuốc tập trung bằng thiết bị bay không người lái.
Máy bay không người lái triển khai phun thuốc bảo vệ thực vật triên diện tích gần 100ha, trong đó có 55ha lúa liền vùng.
Việc ứng dụng máy bay không người lái giúp thuốc bảo vệ thực vật được phun nhanh, đồng đều trên diện rộng, nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, giảm thời gian và công sức lao động. Phương pháp này còn hạn chế việc người dân phải trực tiếp tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất và giảm tác động đến môi trường.
Minh Tự
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