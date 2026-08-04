Xây dựng thương hiệu sản phẩm Phú Thọ: Chìa khóa chinh phục thị trường quốc tế

Từ những vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, dây chuyền chế biến hiện đại đến các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Đất Tổ, Phú Thọ đang từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa trên thị trường quốc tế. Đây là nền tảng để nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thê sản phẩm địa phương trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất Xoài cấp đông xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân.

Chất lượng là nền móng của thương hiệu

Trong nhiều năm qua, không ít sản phẩm từ nông nghiệp, công nghiệp của Phú Thọ đã có mặt ở các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, phần lớn vẫn đi theo con đường xuất khẩu nguyên liệu hoặc mang thương hiệu của đối tác nhập khẩu. Giá trị gia tăng vì thế chưa tương xứng với tiềm năng của vùng đất giàu lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp.

Thực tế hội nhập cho thấy, thị trường quốc tế không chỉ mua một sản phẩm mà còn lựa chọn một thương hiệu. Muốn xây dựng được thương hiệu, điều đầu tiên phải có là chất lượng đồng đều, minh bạch về nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau hợp nhất, việc quản lý vùng nguyên liệu và mã số vùng trồng có thuận lợi lớn nhờ quy hoạch đất đai đồng bộ, tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và chuẩn hóa quy trình truy xuất nguồn gốc nông sản.

Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung nhân rộng các mô hình canh tác VietGAP, GlobalGAP, Organic; quản lý chặt mã số vùng trồng và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng bảo quản, chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.

Hiện tỉnh có khoảng 36.0000 ha cây ăn quả, 109 mã số vùng trồng xuất khẩu và 684 mã số vùng trồng phục vụ thị trường nội địa. Đây là nền tảng để nông nghiệp Phú Thọ chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất chuyên nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều ngành hàng chủ lực đã có bước chuyển rõ nét. Với chuối, gần 2.800 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn; nhiều hợp tác xã áp dụng VietGAP và xây dựng chuỗi liên kết để xuất khẩu sang EU.

Đối với cây chè, Phú Thọ duy trì khoảng 14.500 ha vùng nguyên liệu, mở rộng sản xuất an toàn, cấp mã số vùng trồng và phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao hướng tới Nhật Bản và châu Âu.

Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung chia sẻ: Đầu tư công nghệ hiện đại, chuyển sang sản xuất hữu cơ và chú trọng xây dựng thương hiệu đã giúp Chè Hoài Trung nâng cao rõ rệt chất lượng, thoát khỏi tình trạng xuất khẩu chè thô giá thấp để khẳng định vị thế sản phẩm cao cấp và tăng giá trị kinh tế.

Có thể nói, nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu nằm ở sản lượng thì nay chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc đang trở thành “tấm hộ chiếu” để nông sản Phú Thọ bước vào thị trường quốc tế.

Xây dựng thương hiệu bằng giá trị văn hóa

Không chỉ có những vùng nguyên liệu lớn, Phú Thọ còn là vùng đất cội nguồn dân tộc với hệ thống di sản văn hóa phong phú. Đây là nguồn tài nguyên đặc biệt để hình thành những thương hiệu gắn với bản sắc Đất Tổ.

Đơn cử như ngành chè của Phú Thọ. Dù khoảng 80% sản lượng chè phục vụ xuất khẩu và đã hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, nhưng tên gọi “Chè Phú Thọ” vẫn chưa được nhận diện rộng rãi. Vì vậy, tỉnh đang triển khai phát triển nhãn hiệu chứng nhận và xây dựng thương hiệu “Chè Đất Tổ” theo hướng không chỉ bán sản phẩm mà còn quảng bá văn hóa trà, vùng nguyên liệu, cảnh quan và lịch sử vùng đất cội nguồn.

Nhiều sản phẩm OCOP cũng đang được chuẩn hóa quy trình sản xuất, cải tiến bao bì và gắn với phát triển du lịch. Song song với đó, công nghiệp chế biến được xác định là khâu đột phá để gia tăng giá trị hàng hóa. Thay vì chỉ xuất khẩu nông sản tươi hoặc nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường cao cấp.

Điển hình như Tập đoàn Minh Trung Việt Nam, đầu năm 2026 đã xuất khẩu lô hàng gần 50.000 sản phẩm thực phẩm chế biến sang Nhật Bản. Để chinh phục thị trường này, doanh nghiệp không chỉ đầu tư công nghệ sản xuất mà còn thiết kế bao bì, nhãn phụ bằng ngôn ngữ của nước nhập khẩu, đáp ứng đầy đủ các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo đại diện Tập đoàn Minh Trung Việt Nam, để chinh phục thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì chất lượng ổn định. Trong đó, thương hiệu là “bảo chứng” tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, Phú Thọ cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, ứng dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và phát triển thương mại điện tử. Đây sẽ là kênh quan trọng để thương hiệu sản phẩm địa phương lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Với lợi thế về vùng nguyên liệu, hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, nền tảng công nghiệp chế biến ngày càng phát triển cùng sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp và chính quyền, Phú Thọ có đủ điều kiện để chuyển từ tư duy “bán sản phẩm” sang “bán thương hiệu”. Khi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về vùng đất cội nguồn, được nhận diện bằng chính thương hiệu Phú Thọ sẽ là bước tiến quan trọng để hàng hóa địa phương không chỉ xuất hiện trên thị trường quốc tế mà còn tạo dựng được vị thế bền vững trong lòng người tiêu dùng toàn cầu.

Ngọc Tuấn