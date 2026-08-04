Phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại

Chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại là hướng đi thích ứng với nền sản xuất hiện đại, thuận lợi trong công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh, an toàn dịch bệnh, xử lý chất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, tỷ lệ người chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng giảm cho thấy nhận thức của người dân trong vấn đề này ngày càng được nâng lên.

Chăn nuôi theo hình thức trang trại giúp gia đình ông Tạ Diên Đồng, xã Thọ Văn kiểm soát tốt dịch bệnh, thuận lợi trong xử lý chất thải và tiêu thụ gà thịt.

Có kinh nghiệm chăn nuôi gần 20 năm nay, gia đình ông Tạ Diên Đồng ở xã Thọ Văn đang nuôi khoảng 200 nghìn con gà thịt/lứa. Ông Đồng chia sẻ: Chăn nuôi tập trung, vào đàn cùng thời điểm giúp gia đình ông chủ động kiểm soát dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng, xử lý chất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường; thuận lợi áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại cũng tạo thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm.

Tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt gần 381 nghìn con; đàn lợn đạt trên 1,81 triệu con, đàn gia cầm đạt hơn 38,5 triệu con. Tỉnh có khoảng 5.300 trang trại chăn nuôi, trong đó, hơn 100 trang trại quy mô lớn, 800 trang trại quy mô vừa và trên 4.000 trang trại quy mô nhỏ. Những năm qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với chính quyền các địa phương mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống và xử lý dịch bệnh giúp người nuôi có thêm kiến thức, hạn chế thiệt hại. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nhằm xóa dần chăn nuôi nhỏ lẻ cũng được tăng cường.

Để phát triển chăn nuôi tập trung bền vững, an toàn sinh học, có giá trị kinh tế cao, cần chủ động tổ chức chăn nuôi theo chuỗi khép kín và ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm; ổn định giá các sản phẩm trên thị trường; tạo uy tín đối với người tiêu dùng; củng cố và phát triển thương hiệu chuỗi. Xác định phát triển chăn nuôi luôn gắn với thách thức về môi trường, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục cơ cấu lại theo chuỗi sản phẩm, áp dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao theo hướng sản xuất bền vững. Sản phẩm chăn nuôi không chỉ an toàn cho tiêu dùng trong nước mà còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời, chăn nuôi có quy mô phù hợp biến đổi khí hậu, dịch bệnh, rủi ro thiên tai và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung khuyến khích chuyển đổi mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, gia trại tập trung. Các mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đang dần hình thành, giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh vật nuôi chủ lực như lợn, gia cầm, ngành Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khuyến khích người dân chủ động phát triển các mô hình đặc sản như dê, ong mật, gà nhiều cựa, lợn rừng lai... nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng thu nhập.

Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng ngành chăn nuôi trên 5%, hướng tới phát triển bền vững theo hướng tập trung, hiện đại. Đồng thời, chú trọng phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản theo mô hình kinh tế tuần hoàn, từng bước chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Để đạt mục tiêu trên, tỉnh cũng như ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát và C.P. Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, công nghiệp.

Với định hướng phát triển rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ, ngành chăn nuôi Phú Thọ đang từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại, bền vững, tạo nền tảng để có thể trở thành thủ phủ của ngành chăn nuôi khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Quân Lâm