BIDV Chi nhánh Hùng Vương khai trương Phòng Giao dịch Hạ Hòa

Sáng 3/8, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hùng Vương tổ chức khai trương Phòng Giao dịch Hạ Hòa tại số 73, đường Âu Cơ, khu 2, xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Dự lễ khai trương có đồng chí Trương Thu Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4; lãnh đạo địa phương, khách hàng và đối tác của BIDV Chi nhánh Hùng Vương.

Lãnh đạo BIDV phát biểu khai mạc lễ khai trương Phòng Giao dịch Hạ Hòa.

Phòng Giao dịch Hạ Hòa được đưa vào hoạt động nhằm mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực phục vụ của BIDV Chi nhánh Hùng Vương; đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính - ngân hàng, vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phòng Giao dịch Hạ Hòa được đầu tư theo mô hình hiện đại, không gian mở, thân thiện, trang bị hệ thống máy CRM cho phép khách hàng nộp, rút tiền tự động 24/7, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Các đại biểu tham quan không gian giao dịch của Phòng Giao dịch Hạ Hòa.

Khách hàng được tư vấn, hỗ trợ các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Tính đến ngày 30/6/2026, BIDV Chi nhánh Hùng Vương có 8 phòng giao dịch trên địa bàn Việt Trì và các xã Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Thanh Sơn. Tổng quy mô tài sản nợ đạt gần 14.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 54% kế hoạch năm. Năm 2026, Chi nhánh đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ và huy động, đạt 105% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Phòng Giao dịch Hạ Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 chúc mừng BIDV Chi nhánh Hùng Vương khai trương Phòng Giao dịch Hạ Hòa. Đồng chí cho rằng, việc mở rộng mạng lưới của BIDV sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng, mở rộng kênh huy động vốn, cung ứng tín dụng và dịch vụ tài chính, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí đề nghị BIDV Chi nhánh Hùng Vương tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả; bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bích Liên - Quang Minh - Đặng Khánh