Công nghiệp khẳng định vai trò dẫn dắt nền kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động do các cuộc xung đột và khủng hoảng giá nhiên liệu, Phú Thọ vẫn ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức hai con số (10,18%). Kết quả ấn tượng này không chỉ đưa tỉnh vươn lên vị trí dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc mà còn khẳng định vai trò hạt nhân, dẫn dắt nền kinh tế của ngành công nghiệp địa phương.

Những tháng đầu năm 2026, ngành điện tử, chế biến, chế tạo tiếp tục bứt phá, giữ vai trò chủ lực.Ảnh tại Công ty TNHH Jahwa Vina (Khu công nghiệp Khai Quang)

Bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2026 của tỉnh mang gam màu sáng khi lĩnh vực công nghiệp, xây dựng trở thành động lực chính với mức tăng trưởng 14,89%. Xét riêng ngành công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành (IIP) tăng 15,94%, trong đó lĩnh vực điện tử, chế biến, chế tạo tiếp tục tăng tốc để giữ vai trò chủ lực. Sự lớn mạnh của công nghiệp sản xuất đã góp sức kéo nguồn thu ngân sách tăng trưởng vượt bậc.

Tính đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu nội địa đạt gần 31,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ, đạt 61,2% kế hoạch năm. Sức bật tài chính này chứng minh hiệu quả sản xuất - kinh doanh của khối doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn lực để tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghiệp.

Kết quả đạt được là “quả ngọt” từ những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, giúp các khu công nghiệp của tỉnh thu hút được gần 1,75 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,8 lần so với cùng kỳ và hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước chất lượng cao. Trong đó, khâu mang tính quyết định là sự chủ động tạo quỹ đất sạch. Để sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho các dự án lớn sau khi ký kết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tinh thần quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Các tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách được thành lập để tháo gỡ vướng mắc ngay tại hiện trường và yêu cầu chính quyền các địa phương phải ký cam kết tiến độ rõ ràng.

Đặc biệt, chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ được duy trì hiệu quả, tạo không gian để người đứng đầu chính quyền tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ nhanh nhất các nút thắt mặt bằng cho doanh nghiệp.

Song song với tạo dư địa đón các dự án lớn, chiến lược hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước là đòn bẩy cốt lõi tạo động lực tăng trưởng và gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Cụ thể, tỉnh đã dồn lực đầu tư các trục giao thông huyết mạch liên vùng, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp đến hệ thống cảng biển phía Bắc và các trung tâm logistics lớn của cả nước. Bên cạnh đó, việc quy hoạch và phát triển đồng bộ 66 cụm công nghiệp vệ tinh song hành các khu công nghiệp lớn đã tạo ra một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, giúp tỉnh thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, như sản xuất vi mạch và linh kiện điện tử.

Cùng với những đột phá về hạ tầng, tư duy thu hút đầu tư còn được nâng tầm nhờ bước chuyển dịch mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp” thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính. Minh chứng rõ nét nhất là việc thực hiện hiệu quả cơ chế “luồng xanh” pháp lý, mang lại lợi ích trực tiếp cho 76 dự án và nhóm dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Theo đó, quy trình thẩm định, cấp phép đầu tư đã được cắt giảm tối đa khi tỉnh áp dụng quy trình xử lý siêu tốc trong vòng 24 giờ đối với 5 thủ tục hành chính cốt lõi, đồng thời cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết đối với 18 thủ tục khác so với quy định chung. Sự thông thoáng, minh bạch về thể chế này chính là chìa khóa xây dựng niềm tin chiến lược, tạo động lực để các tập đoàn kinh tế lớn an tâm rót vốn đầu tư dài hạn tại địa phương.

Để công nghiệp tiếp tục là cực tăng trưởng dẫn dắt nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định lấy tiến độ dự án và hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành. Trọng tâm hành động là tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng và tối ưu hóa năng lực sản xuất của các dự án mới. Với bệ đỡ sản xuất vững chắc, làn sóng thu hút vốn FDI mạnh mẽ, cùng bộ máy hành chính vận hành thông suốt và với cơ chế “luồng xanh”, ngành công nghiệp của tỉnh có cơ sở để góp sức thúc đẩy kinh tế địa phương cán đích mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11%. Đây là nền tảng vững chắc để Phú Thọ bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vị thế trung tâm động lực phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trần Tỉnh