Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng SJC ở mức 141 triệu đồng/lượng

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Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 3/8, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 137- 141 triệu đồng/lượng, duy trì sự ổn định trong 2 phiên liên tiếp; trong khi đó giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đi ngang ở mức 4.046,3 USD/oz.
Giá vàng SJC ổn định
Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 2/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, giá bán là 141 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch sáng 2/8. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng SJC neo ở mức 141 triệu đồng/lượng
Giá vàng nhẫn
Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu trên thị trường chiều 2/8 ghi nhận sự ổn định.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, (mua - bán), ổn định so với phiên giao dịch trước đó; cùng thời điểm chiều 2/8, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới
Chiều 2/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.046,3 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/8: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.
Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới. Thị trường vẫn đang chờ đánh giá rõ hơn về triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.
Bên cạnh đó, khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, đồng USD có thể mất dần vai trò là tài sản trú ẩn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn thiếu động lực để bứt phá.
Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cũng cho rằng vàng vẫn đang duy trì xu hướng đi ngang. Dòng tiền trên thị trường liên tục luân chuyển giữa các nhóm tài sản để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn bền bỉ mua vàng.
Theo VOV
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