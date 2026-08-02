Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gần 19,5 tỷ đồng xây dựng cầu vượt tràn lũ tại xã Long Cốc

Dự án xây dựng cầu vượt lũ tràn Dát Vảo 1 tại xã Long Cốc đang được triển khai nhằm thay thế đường tràn cũ thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho người dân.

Gần 19,5 tỷ đồng xây dựng cầu vượt tràn lũ tại xã Long Cốc

Đơn vị thi công huy động máy móc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Công trình có tổng chiều dài hơn 230m, trong đó phần cầu dài gần 52m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư gần 19,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xã Long Cốc làm chủ đầu tư,. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2027.

Sau khi hoàn thành, cầu sẽ chấm dứt tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ, giảm nguy cơ tai nạn, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư và hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trần Tuấn


Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phát triển kinh tế Ban quản lý dự án Nguy cơ tai nạn Giao thông Mùa mưa Chủ đầu tư Công trình Khu dân cư quốc phòng an ninh Đời sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhãn Sơn Thủy vào mùa trái ngọt

Nhãn Sơn Thủy vào mùa trái ngọt
2026-08-01 16:33:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng 7, vùng nhãn Sơn Thủy - nhãn Hương Chi, xã Nật Sơn bước vào chính vụ thu hoạch. Sắc vàng của những chùm nhãn chín phủ kín...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long