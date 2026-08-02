Gần 19,5 tỷ đồng xây dựng cầu vượt tràn lũ tại xã Long Cốc

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Dự án xây dựng cầu vượt lũ tràn Dát Vảo 1 tại xã Long Cốc đang được triển khai nhằm thay thế đường tràn cũ thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho người dân.
Đơn vị thi công huy động máy móc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
Công trình có tổng chiều dài hơn 230m, trong đó phần cầu dài gần 52m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư gần 19,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xã Long Cốc làm chủ đầu tư,. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2027.
Sau khi hoàn thành, cầu sẽ chấm dứt tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ, giảm nguy cơ tai nạn, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư và hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Trần Tuấn
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