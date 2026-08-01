Văn hóa tạo sức bật cho doanh nghiệp phát triển

Trong mỗi ca sản xuất tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì, từ việc kiểm tra thiết bị, tuân thủ quy trình đến từng thao tác của người lao động đều được thực hiện nghiêm ngặt. Ở nơi “An toàn - Chất lượng - Quy chuẩn” đã trở thành nền nếp, văn hóa doanh nghiệp hiện hữu trong ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới và sự gắn bó của gần 400 cán bộ, công nhân viên. Chính sức mạnh được bồi đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nền tảng để doanh nghiệp vượt qua thách thức, liên tục tăng trưởng và hướng tới một tương lai xanh, bền vững.

Bộ phận Trung tâm điều khiển phân tán (DCS) tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì điều khiển và giám sát toàn bộ dây chuyền sản xuất hóa chất tự động.

Kỷ luật tạo dựng niềm tin

Với một doanh nghiệp sản xuất hóa chất quy mô lớn, văn hóa trước hết phải được thể hiện bằng kỷ luật. Các sản phẩm chủ lực như xút, axit HCl, clo lỏng, Javen, PAC, Vi-CHLORiNE đều đòi hỏi quy trình công nghệ chặt chẽ và yêu cầu an toàn ở mức cao. Bởi vậy, phương châm “Tăng trưởng sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường” cùng tiêu chí “An toàn - Chất lượng - Quy chuẩn” không dừng lại ở lời nhắc trên bảng nội quy mà đã trở thành nguyên tắc hành động của mỗi cán bộ, công nhân.

Từ tổ điện phân đến các phân xưởng sản xuất, từng khâu kiểm tra thiết bị, vận hành dây chuyền, sử dụng bảo hộ lao động đều được thực hiện nghiêm ngặt. Trong môi trường sản xuất đặc thù, một thao tác chính xác không chỉ quyết định chất lượng mẻ sản phẩm mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của đồng nghiệp, nhà máy và khu vực xung quanh. Vì thế, tuân thủ quy trình dần trở thành phản xạ nghề nghiệp, là “hàng rào” bảo vệ con người và cũng là chuẩn mực để đánh giá trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Song hành với xây dựng ý thức kỷ luật, công ty quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền công nghệ khép kín, hiện đại, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người vận hành và nâng cao độ ổn định của sản phẩm. Sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại với tác phong làm việc chuẩn mực đã tạo nên nền tảng chất lượng của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm xuất xưởng vì thế không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn chứa đựng lời cam kết về an toàn, chất lượng và uy tín với đối tác, người tiêu dùng.

Tuy nhiên, kỷ luật không đồng nghĩa với những khuôn phép khô cứng. Công ty hiện duy trì việc làm ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gần 400 cán bộ, công nhân viên. Các hội nghị người lao động được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; hoạt động công đoàn, văn hóa, thể thao trở thành cầu nối giữa các bộ phận và các thế hệ.

Sự quan tâm ấy góp phần biến áp lực của một ngành sản xuất đặc thù thành động lực gắn bó. Khi quyền lợi được bảo đảm, tiếng nói được lắng nghe và những đóng góp được ghi nhận, người lao động có thêm niềm tin để đồng hành lâu dài với doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động không chỉ được đo bằng hợp đồng hay thu nhập, mà còn bằng sự sẻ chia trách nhiệm trong những thời điểm khó khăn và niềm vui trước mỗi bước phát triển.

Văn hóa tạo động lực bứt phá

Với phương châm “Thay đổi từ cách nhìn”, Công ty CP Hóa chất Việt Trì từng bước đổi mới từ tư duy quản trị đến cách tổ chức sản xuất. Các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để người lao động trực tiếp đề xuất giải pháp từ chính vị trí làm việc của mình.

Tính riêng năm 2025, công ty có 70 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 38 đề xuất Kaizen đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nhiều giải pháp xuất phát từ yêu cầu cụ thể trong từng công đoạn như cải tạo, nâng công suất hệ thống trao đổi ion xử lý nước muối thấp; lắp đặt hệ thống cyclone thu hồi bột PAC trước khi ra tháp rửa khí; nâng cao chất lượng sản phẩm Vi-CHLORiNE, giảm thất thoát nguyên liệu... Mỗi cải tiến có phạm vi và giá trị khác nhau nhưng đều góp phần giải quyết những “điểm nghẽn” trong sản xuất.

Điều đáng nói, phía sau những con số về sáng kiến là sự chuyển biến trong cách nghĩ của người lao động. Khi một ý tưởng được lắng nghe, thử nghiệm và đưa vào vận hành, người công nhân không còn chỉ là người thực hiện quy trình mà trở thành một mắt xích chủ động trong quá trình đổi mới.

Tinh thần ấy đã được chuyển hóa thành hiệu quả sản xuất, kinh doanh rõ nét. Những năm qua, năng suất lao động của công ty tăng bình quân hơn 20% mỗi năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 17%/năm; doanh thu tăng hơn 18%/năm. Thu nhập của người lao động đạt gần 20 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đây không chỉ là kết quả của đầu tư thiết bị, mở rộng thị trường mà còn cho thấy giá trị của môi trường làm việc biết khơi dậy trách nhiệm, sáng kiến và khát vọng cống hiến.

Song, thước đo của văn hóa doanh nghiệp không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng. Đối với một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, trách nhiệm với môi trường và cộng đồng càng mang ý nghĩa đặc biệt. Công ty đã chủ động đầu tư công nghệ thân thiện với môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và triển khai các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm tiết kiệm nguyên liệu, hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động đến khu vực xung quanh.

Cùng với đó, doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó là cách Công ty CP Hóa chất Việt Trì mở rộng giá trị văn hóa từ bên trong nhà máy ra cộng đồng, khẳng định uy tín của doanh nghiệp không chỉ được tạo dựng bằng sản phẩm mà còn bằng trách nhiệm đối với con người và môi trường sống.

Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ mở ra chặng đường phát triển mới với kế hoạch đầu tư cơ sở mới, di dời nhà máy khỏi khu vực nội đô và tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp. Theo ông Văn Đình Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, công trình mới hướng tới mô hình tổ hợp sản xuất hiện đại, xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đó không chỉ là cuộc dịch chuyển về không gian sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới sâu sắc về công nghệ, quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Trong hành trình ấy, máy móc có thể được thay thế, dây chuyền có thể được hiện đại hóa, nhưng kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng sáng tạo vẫn là những giá trị cốt lõi cần được gìn giữ, trao truyền. Chính nền tảng văn hóa vững chắc sẽ giúp Công ty CP Hóa chất Việt Trì thích ứng với những đổi thay, hiện thực hóa khát vọng kiến tạo một tổ hợp sản xuất xanh và tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu hóa chất Đất Tổ.

Hương Giang