Sức bật từ các dự án trọng điểm - Kỳ 1: Khơi thông “mạch máu” liên vùng

Xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh ta đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện thủ tục tiến tới khởi công 26 dự án giao thông trọng điểm, mở ra vận hội phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ.

Tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La kỳ vọng đóng vai trò như trục ngang nối gần các cực tăng trưởng của tỉnh. Ảnh minh hoạ

Trục động lực chiến lược

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh khá đồng bộ và đa dạng với hơn 27.000 km đường bộ, gần 680 km đường thủy nội địa cùng với gần 113 km đường sắt quốc gia. Đây không chỉ là những con số cơ học mà chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tạo điều kiện cho địa phương phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức, tăng cường khả năng kết nối nội vùng và liên vùng.

Nhìn nhận rõ tầm quan trọng này, trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh ta dự kiến bố trí nguồn lực khổng lồ lên tới khoảng 77.500 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Điểm nhấn mang tính bứt phá chính là công tác chuẩn bị đối với 26 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng hàng chục ngàn tỷ đồng sẽ được triển khai trong thời gian tới đây.

Theo quy hoạch bám sát thực tiễn, tỉnh ta đang nỗ lực hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải đồng bộ trên cả ba lĩnh vực cốt lõi gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đồng thời, tỉnh tích cực nghiên cứu, bổ sung nhiều tuyến đường chiến lược để kết nối trực tiếp với các tỉnh lân cận.

Trong mạng lưới quy hoạch đó, các hành lang kinh tế lớn như Nội Bài - Việt Trì và Vĩnh Yên - Việt Trì - Hòa Bình được kỳ vọng rất lớn sẽ trở thành những trục phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và vùng du lịch trọng điểm của cả nước.

Chia sẻ về chiến lược này, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Sau sáp nhập, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống giao thông đa phương thức, từng bước hình thành mạng lưới giao thông khép kín theo hai trục Đông - Tây và Bắc - Nam. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistic mà còn nâng cao đáng kể khả năng kết nối liên tỉnh, liên vùng, tạo nên một nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kinh tế phát triển bứt phá”.

Điểm mặt những dự án nghìn tỷ

Trong những dự án giao thông sắp triển khai thời gian tới đây, có rất nhiều công trình mang quy mô lớn, mang tầm vóc động lực liên vùng. Nổi bật nhất phải kể đến dự án đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La. Đây có thể được gọi là siêu dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.300 tỷ đồng. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ đóng vai trò như trục ngang nối gần các cực tăng trưởng của tỉnh, đồng thời, góp phần kết nối huyết mạch với các tỉnh Tây Bắc với cửa ngõ Thủ đô và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Một dự án khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt là đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh, với tổng vốn đầu tư hơn 3.360 tỷ đồng. Dự án này hứa hẹn sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ Phú Thọ đi Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm lân cận, giải quyết triệt để bài toán giao thương. Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn khác như tuyến giao thông kết nối đê tả sông Hồng với cầu Vân Phúc, tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, và dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0 - Km19) cũng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Sự phân bổ và đề xuất danh mục các dự án cũng thể hiện tính toàn diện và đồng bộ trên diện rộng của địa phương. Cụ thể, trong tổng số 26 dự án, Sở Xây dựng đề xuất 6 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ đề xuất 8 dự án; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề xuất 7 dự án và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đề xuất 5 dự án. Sự vào cuộc đồng loạt từ nhiều đơn vị quản lý khu vực cho thấy quyết tâm chính trị rất cao trong việc đồng bộ hóa hạ tầng từ vùng lõi đô thị cho đến các khu vực giáp ranh, liên tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, đến nay, Dự án tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La hiện đã có nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu tham gia thực hiện dự án. Đối với đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh sẽ được hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong quý III và phấn đấu khởi công vào quý IV/2026.

Còn lại, phần lớn các dự án đang trong giai đoạn lập, thẩm định chủ trương đầu tư hoặc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhiều dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và đặt mục tiêu khởi công từ cuối năm 2026.

Kỳ vọng lớn lao từ Nhân dân

Đối với người dân, cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn tỉnh cũng như các vùng lân cận, thông tin về hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sắp khởi công đã đem lại một luồng sinh khí mới, gieo vào lòng những niềm kỳ vọng vô cùng lớn lao. Hệ thống đường sá thuận lợi không chỉ giúp cải thiện đời sống an sinh mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập.

Anh Nguyễn Minh Hải, một kỹ sư đang làm việc tại Khu công nghiệp Thụy Vân, phấn khởi chia sẻ: “Hiện nay, việc di chuyển của công nhân trong tỉnh từ nhà đến nơi làm việc gặp không ít khó khăn do một số tuyến đường kết nối hiện đã quá tải. Khi nghe tin tỉnh sắp khởi công loạt tuyến đường kết nối khu công nghiệp, khu đô thị, không chỉ riêng tôi mà tất cả người lao động ở đây đều rất vui mừng. Đường thông thoáng giúp việc đi lại an toàn, nhanh chóng hơn, tinh thần làm việc chắc chắn sẽ nâng cao, doanh nghiệp cũng dễ dàng vận chuyển hàng hóa, mở rộng sản xuất”.

Không giấu được niềm xúc động khi nói về dự án đường Vành đai 5 đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh, bà Hoàng Thị Hòa, một hộ dân kinh doanh tại địa bàn bày tỏ: “Bấy lâu nay, mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây là có một con đường lớn để giao thương thuận tiện với Thủ đô Hà Nội. Khi dự án Vành đai 5 và tuyến đường kết nối đê tả sông Hồng với cầu Vân Phúc được xây dựng sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển KT – XH trong khu vực”.

Đặc biệt, người dân khu vực phía Nam tỉnh rất phấn khởi khi dự án tuyến đường Việt Trì – Hòa Bình được tỉnh quan tâm thúc đẩy đầu tư. Nhiều người dân kỳ vọng tuyến đường sẽ sớm được triển khai, tạo động lực kết nối giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương và giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu. Không chỉ mang lại thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, dự án còn được kỳ vọng mở ra dư địa thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo sức bật mới cho khu vực phía Nam của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể nói, ngoài sự nỗ lực của tỉnh, sự đồng lòng, thấu hiểu và kỳ vọng từ phía Nhân dân chính là điểm tựa vững chắc nhất để tỉnh ta có thêm động lực vượt qua những khó khăn ban đầu, quyết tâm biến những nét vẽ quy hoạch trên giấy thành những con đường hiện hữu, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển bền vững.

Hồng Trung