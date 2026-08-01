Chương trình OCOP - Động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Sau sáp nhập, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng hơn, nguồn lực được tập trung hơn và nhiều lợi thế từ các vùng sản xuất đặc trưng được cộng hưởng. Trong bối cảnh đó, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - Cơ quan Thường trực Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã tập trung hỗ trợ các chủ thể tiêu chuẩn hóa sản phẩm theo bộ tiêu chí OCOP, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm sau công nhận, nhằm giữ vững thương hiệu OCOP Phú Thọ.

Các sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, xã Xuân Lãng.

Cùng với chuẩn hóa sản phẩm, tỉnh chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư chế biến và hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Tỉnh hỗ trợ các chủ thể tham gia các hội chợ, tuần lễ quảng bá nông sản, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và các chương trình kết nối cung - cầu với nhiều địa phương, tạo điều kiện để sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, vào hệ thống phân phối hiện đại.

Từ một chương trình phát triển kinh tế nông thôn, OCOP đang từng bước chuyển sang mô hình phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất. Các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất chủ động đầu tư công nghệ chế biến, đổi mới bao bì, nhãn hiệu, áp dụng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm chè, thịt chua, mật ong, gạo đặc sản, dược liệu và sản phẩm làng nghề truyền thống ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

Sau nhiều năm triển khai, Chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Hàng trăm sản phẩm đặc trưng được tiêu chuẩn hóa, phát huy hiệu quả lợi thế của từng địa phương; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, số hóa quy trình, truy xuất nguồn gốc và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử được hình thành và nhân rộng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, OCOP còn góp phần bảo tồn nghề truyền thống, phát huy tri thức bản địa, gắn phát triển sản phẩm với du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân và đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Hệ thống bồn inox chuyên dụng dùng để lưu trữ mật ong của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, xã Xuân Lãng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, sản phẩm OCOP không chỉ là danh hiệu mà còn là sự khẳng định về chất lượng, giá trị, bản sắc và uy tín của sản phẩm Phú Thọ. Mỗi sản phẩm là kết tinh của tài nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa và tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa các sản phẩm truyền thống vươn xa trên thị trường. Các chủ thể cần tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị và nâng hạng sản phẩm.

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 592 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực, gồm 496 sản phẩm 3 sao, 87 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao của 356 chủ thể (13 tổ hợp tác, 151 hợp tác xã, 59 doanh nghiệp và 133 hộ, cơ sở sản xuất). Sau khi được công nhận, các sản phẩm được sử dụng nhãn hiệu và biểu trưng OCOP, nâng cao giá trị thương hiệu, tạo lợi thế khi tham gia các hệ thống phân phối hiện đại.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, tỉnh phấn đấu phát triển thêm hơn 50 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sau công nhận, bảo đảm thương hiệu OCOP thực sự là cam kết về chất lượng đối với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bước sang giai đoạn phát triển cao hơn, Chương trình OCOP đang khẳng định hiệu quả bằng sự chuyển dịch từ sản xuất truyền thống sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng làm trọng tâm.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, OCOP tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu nông sản Phú Thọ ngày càng vững mạnh.

Ngọc Lam