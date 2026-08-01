Nam A Bank Phú Thọ kỷ niệm 10 năm thành lập - Vững bước hôm nay, vươn tầm mai sau

Tối 31/7, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) Chi nhánh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (1/8/2016 - 1/8/2026). Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận hành trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của chi nhánh trên vùng Đất Tổ.

Dự buổi lễ có đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực IV; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương; Ban Lãnh đạo Nam A Bank khu vực, Văn phòng đại diện và các đơn vị kinh doanh của Nam A Bank khu vực miền Bắc; cùng đông đảo đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, nhân viên Nam A Bank Chi nhánh Phú Thọ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nam A Bank Chi nhánh Phú Thọ.

10 năm trước, Nam A Bank chính thức có mặt tại Phú Thọ trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng có nhiều cạnh tranh. Với điểm xuất phát là một đơn vị còn non trẻ, chỉ có hơn 20 cán bộ, nhân viên và một điểm giao dịch, tập thể Nam A Bank Phú Thọ đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng niềm tin với khách hàng, khẳng định thương hiệu và tạo dựng vị thế trên thị trường tài chính - ngân hàng địa phương.

Sau một thập kỷ xây dựng và phát triển, Nam A Bank Phú Thọ đã có bước tăng trưởng tích cực cả về mạng lưới hoạt động, quy mô kinh doanh và chất lượng dịch vụ. Từ một điểm giao dịch ban đầu, đến nay chi nhánh đã phát triển 7 điểm giao dịch cùng 3 điểm giao dịch số OneBank tại Tiên Cát, Hùng Vương và Âu Cơ; đội ngũ cán bộ, nhân viên tăng lên gần 100 người.

Tổng quy mô huy động vốn và cho vay đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng gần 14 lần so với thời điểm thành lập; chi nhánh hiện phục vụ trên 40.000 khách hàng. Bên cạnh đó, hơn 3.000 thẻ tín dụng cùng 2.300 điểm chấp nhận thanh toán QR Code và POS đã được triển khai, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển, Nam A Bank Phú Thọ xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng. Việc đưa vào hoạt động các điểm giao dịch số OneBank đã góp phần đổi mới phương thức phục vụ, giúp khách hàng chủ động thực hiện nhiều giao dịch tài chính nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, không bị giới hạn bởi thời gian giao dịch truyền thống.

Song hành với việc mở rộng mạng lưới và ứng dụng công nghệ, Nam A Bank Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ năm 2023 đến nay, chi nhánh liên tục duy trì vị trí trong nhóm 3 ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực IV phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực IV ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, ý thức tuân thủ pháp luật cùng định hướng phát triển an toàn, bền vững của Nam A Bank Phú Thọ trong suốt 10 năm qua.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với nền tảng và những thành quả đã tạo dựng cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới và khát vọng vươn lên của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, Nam A Bank Chi nhánh Phú Thọ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động; duy trì tăng trưởng an toàn, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp. Qua đó, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, trong 10 năm qua, Nam A Bank Phú Thọ còn tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương chăm lo cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công. Các hoạt động thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, gắn sự phát triển của đơn vị với sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Phương Nhung - Giám đốc Nam A Bank Chi nhánh Phú Thọphát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, tập thể Nam A Bank Chi nhánh Phú Thọ cùng nhiều cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực IVtrao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nam A Bank Chi nhánh Phú Thọ.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực IVtrao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực IV trao Giấy khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực IV cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nam A Bank Phú Thọ tiếp tục xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hoạt động của hệ thống OneBank, mở rộng quy mô và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại. Trên nền tảng niềm tin của khách hàng, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng tinh thần đổi mới không ngừng, Nam A Bank Phú Thọ hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

10 năm là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình trưởng thành và những bước phát triển vững chắc của Nam A Bank Phú Thọ. Với phương châm “Vững bước hôm nay - Vươn tầm mai sau”, chi nhánh đang tiếp tục viết tiếp hành trình mới bằng sự đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn xa.

Bích Liên – Đặng Khánh