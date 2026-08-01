Nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả để xây dựng nông thôn mới

Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả là giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, giúp tăng thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững . Đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua việc phát triển sản xuất nông nghiệp chiều sâu, liên kết hợp tác xã và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Lương Thanh Bình, xã Bình Phú.

Gần chục năm trước, gia đình anh Lương Thanh Bình ở xã Bình Phú chủ động vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển chăn nuôi. Từ 5 con trâu, bò và hơn 100 con vịt đẻ ban đầu, đến nay, quy mô của gia đình đã có hơn 30 con trâu, bò và gần 3.000 con vịt đẻ. Cùng với đó, gia đình đầu tư máy ấp trứng để bán vịt giống. Thu nhập mỗi năm đạt khoảng 400-450 triệu đồng. Nhờ có nguồn thu ổn định, từ hộ nghèo, gia đình anh trở thành hộ khá giả và tích cực tham gia các phong trào ủng hộ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Anh Lương Thanh Bình chia sẻ: “Qua tuyên truyền, vận động của chính quyền, chúng tôi nhận thức được rằng, xây dựng nông thôn mới thành công thì người dân là người được thụ hưởng chính. Vì vậy, khi gia đình có mô hình chăn nuôi hiệu quả và cho nguồn thu ổn định, tôi sẵn sàng hỗ trợ những hộ muốn học hỏi kinh nghiệm để có thể cùng làm giàu và tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới”.

Tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 là một trong những tiêu chí giữ vai trò “đòn bẩy”, tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí khác. Song, đây cũng là một tiêu chí khó thực hiện.

Tận dụng lợi thế tự nhiên, nhiều hộ ở xã Hoàng Cương đã đầu tư trồng chuối tiêu phục vụ xuất khẩu, mang lại thu nhập cao, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức được vấn đề này, ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương quan tâm đến việc phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả cao, có thể nhân rộng trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp... Trong hơn 15 năm qua, hàng chục nghìn mô hình kinh tế có hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng. Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hàng trăm chủ thể ở khu vực nông thôn đã phát triển thành công sản phẩm OCOP, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Cường - Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: Để nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các đề án, dự án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ. Các địa phương tập trung xây dựng mô hình phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất phù hợp. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh chương trình OCOP, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện thâm canh cây trồng có hiệu quả.

“Để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, các địa phương cần chủ động khai thác lợi thế, gắn sản xuất với thị trường. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, duy trì và nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn... Đặc biệt, cần khuyến khích các hộ đã phát triển tốt chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ mới bắt đầu, từ đó nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo thêm động lực xây dựng nông thôn mới” - đồng chí Nguyễn Nam Cường nhấn mạnh.

Quân Lâm