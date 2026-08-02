Xã Lương Sơn: Xử lý dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao; coi đây là khâu đột phá nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư vào địa bàn. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đến sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác GPMB được triển khai theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe đại diện nhà đầu tư báo cáo tình hình công tác triển khai xây dựng dự án KCN Phú Sơn.

6 tháng đầu năm 2026, xã Lương Sơn đã hoàn thành công tác GPMB hơn 451ha đất cho các dự án đầu tư vào địa bàn.

Xử lý dứt điểm mọi tồn tại

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã triển khai công tác GPMB đối với 57 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 815,44ha, ảnh hưởng đến khoảng 5.914 hộ gia đình, cá nhân và 100 tổ chức. Đến nay, địa phương đã hoàn thành GPMB hơn 451ha, đạt 55,3% kế hoạch; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 3.226 hộ gia đình, cá nhân và 34 tổ chức, với tổng kinh phí trên 932 tỷ đồng. Đặc biệt, xã đã hoàn thành 100% công tác GPMB đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phú Sơn (trước đây là KCN Nhuận Trạch).

Để đạt được kết quả đó, cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo GPMB, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách từng dự án, UBND xã còn chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” phát sinh ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã ban hành 780 thông báo thu hồi đất, 80 quyết định thu hồi đất, 337 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cùng nhiều quyết định hỗ trợ khác theo quy định. Công tác xác minh nguồn gốc đất, xác định giá đất cụ thể, niêm yết công khai hồ sơ, đối thoại với người dân được thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, quá trình thực hiện GPMB luôn phát sinh nhiều tình huống phức tạp, nhất là những tồn tại lịch sử liên quan đến đất đai. Vì vậy, xã thống nhất phương châm xuyên suốt là “làm việc đến cùng, xử lý dứt điểm tất cả tồn tại liên quan đến công tác GPMB”. Đó không chỉ là mệnh lệnh về tiến độ, mà còn là yêu cầu đối với từng cán bộ, từng cơ quan trong việc giải quyết công việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Làm đến cùng công tác GPMB từng dự án

Trong số hàng chục dự án đang triển khai trên địa bàn, tuyến đường từ Quốc lộ 6 đi KCN Phú Sơn được xem là một trong những minh chứng rõ nét nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư trên 340 tỷ đồng, trong đó kinh phí dành cho công tác GPMB là hơn 60 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa Quốc lộ 6 với KCN Phú Sơn và tăng khả năng kết nối vùng.

Nút giao đường kết nối từ Quốc lộ 6 đến KCN Phú Sơn đã được giải phóng mặt bằng và khẩn trương thi công.

Tuy nhiên, quá trình triển khai không hề thuận lợi. Phần lớn khó khăn tập trung ở việc xác định lại loại đất, nguồn gốc sử dụng đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Nhiều hồ sơ địa chính tồn tại sai lệch qua nhiều thời kỳ, chồng chéo giữa giấy tờ và hiện trạng sử dụng; có những trường hợp người dân chuyển nhượng, xây dựng từ nhiều năm trước nhưng chưa được cập nhật vào hồ sơ quản lý đất đai.

Nếu không xử lý dứt điểm, mọi phương án bồi thường đều có nguy cơ phát sinh khiếu kiện hoặc phải điều chỉnh nhiều lần. Trước thực tế đó, xã Lương Sơn cùng các cơ quan chuyên môn đã thống nhất nguyên tắc xử lý là rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc đất, đối chiếu hiện trạng sử dụng, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục còn thiếu. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh, cấp đổi giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Từng hồ sơ được kiểm tra kỹ lưỡng, từng trường hợp được xem xét trên cơ sở khách quan, đúng bản chất sử dụng đất. Qua đó tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xác định quyền lợi bồi thường của từng hộ dân. Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả tích cực, đến nay, công tác GPMB của dự án cơ bản hoàn thành; tuyến đường đã thi công đạt khoảng 99% khối lượng, sẵn sàng phát huy vai trò là tuyến giao thông động lực kết nối KCN Phú Sơn với quốc lộ 6.

Sau khi hoàn thiện việc GPMB, hạ tầng kỹ thuật của KCN Phú Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Nếu tuyến đường là “mạch máu” kết nối thì KCN Phú Sơn lại là động lực tăng trưởng mới của địa phương. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 213,68ha, tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng do Công ty TNHH Hòa Phú Hòa Bình làm chủ đầu tư. Để có quỹ đất triển khai dự án, Nhà nước thu hồi đất của 1.420 hộ dân thuộc 10 thôn của xã.

Đồng chí Chu Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết, yêu cầu xuyên suốt đối với các đơn vị thực hiện là phải làm việc khẩn trương nhưng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót trong xác lập, thẩm định và ban hành phương án bồi thường. Mọi hồ sơ đều phải được xem xét đúng bản chất, đúng quy định; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời phải giữ vững tiến độ các dự án.

Sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, KCN Phú Sơn dự kiến thu hút khoảng 30 nghìn lao động về làm việc.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của địa phương và các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB và đang triển khai xây dựng hạ tầng trên diện tích khoảng 100ha, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Bước đầu KCN Phú Sơn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp thứ cấp trên diện tích khoảng 25ha, đồng thời nhiều nhà đầu tư khác đang xúc tiến đầu tư thêm khoảng 20ha, nâng tổng diện tích dự kiến triển khai trong thời gian tới lên khoảng 45ha.

Từ bức tranh chung của 57 dự án đang triển khai đến những câu chuyện cụ thể từng dự án cho thấy, công tác GPMB ở xã Lương Sơn không chỉ dừng lại ở việc thu hồi đất để thực hiện các dự án. Mà đó là quá trình tháo gỡ những “điểm nghẽn” tích tụ qua nhiều năm. Khi từng hồ sơ được giải quyết đến cùng, từng vướng mắc về mặt bằng được tháo gỡ dứt điểm, tạo nền tảng để Lương Sơn tiếp tục thu hút đầu tư thêm các dự án mới vào địa bàn.

Mạnh Hùng