Sức bật từ các dự án trọng điểm - Kỳ II: Biến kỳ vọng thành hiện thực

Để hiện thực hóa việc triển khai sớm đối với 26 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư bài bản, đi trước một bước.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hòa Sơn trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Tăng tốc trên các công trường

Thời điểm này, không khí lao động hăng say, khẩn trương tại các công trình giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh chính là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm tạo đột phá hạ tầng của tỉnh. Nhiều dự án lớn được các chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công xuyên ngày đêm nhằm tăng tốc tiến độ, tạo bệ phóng vững chắc để địa phương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11% trong năm 2026.

Điển hình tại dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000 - Km53+000), công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị triển khai xây dựng. Đến nay, tổng giá trị thực hiện của 4 gói thầu xây lắp đạt khoảng 1.895 tỷ đồng, tương đương gần 23% giá trị hợp đồng. Trên công trường, hàng loạt hạng mục nặng như nền đường, cầu, hầm, cống hộp, cầu dẫn và đặc biệt là cầu dây văng Hòa Sơn vượt hồ Hòa Bình đang được tổ chức thi công đồng loạt.

Theo đồng chí Bùi Chí Công - Trưởng phòng Dự án 2, Ban quản lý các dự án khu vực Hòa Bình, cầu Hòa Sơn là hạng mục phức tạp nhất của dự án do địa hình chia cắt mạnh, thi công trên mặt nước đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Nhà thầu đã huy động thiết bị hiện đại nhất, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để kiểm soát tốt tiến độ, bảo đảm tuyệt đối chất lượng và an toàn lao động.

Thực tế, tại dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, mặt bằng đã được bàn giao khoảng 82%, giá trị xây lắp đạt hơn 660 tỷ đồng, đạt gần 40% giá trị hợp đồng. Dự án xây dựng các nút giao IC2, IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua khu vực Vĩnh Phúc cũng đạt gần 16% giá trị hợp đồng; các hạng mục cầu có thể vượt tiến độ từ 4 - 6 tháng.

Đặc biệt, niềm vui như được nhân đôi khi trong tháng 7 vừa qua, tỉnh có thêm 2 dự án giao thông trọng điểm hoàn thành, đưa vào khai thác là tuyến đường liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C đi Lào Cai và tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Đây là tiền đề, bản lề quan trọng củng cố niềm tin cho việc triển khai loạt dự án giao thông tiếp theo.

Chỉ đạo quyết liệt

Để chuẩn bị tốt nhất cho 26 dự án giao thông mới, trong đó nhiều dự án sẽ được khởi công trong những tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từng bước đi. Tại các cuộc họp triển khai công tác, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp lắng nghe các đơn vị báo cáo và đưa ra những chỉ đạo mang tính then chốt. Đồng chí khẳng định: Các dự án giao thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt quyết định khả năng mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Các dự án trọng điểm làm càng sớm thì càng hiệu quả, Nhân dân vui mừng, địa phương phát triển. Công tác chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện chủ động, bài bản và đi trước một bước.

Nhận diện rõ những thách thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải làm rõ và tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, nguồn vốn, tiến độ thẩm định hồ sơ, những khó khăn do đặc thù địa hình chia cắt mạnh và các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Quá trình triển khai phải thực hiện theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đây là cơ sở để dễ kiểm tra, đánh giá và đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong mọi tình huống phát sinh khó khăn, các ngành và địa phương phải đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo trong cách làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để bảo đảm tiến độ khởi công các dự án trong năm 2026.

Sẵn sàng cho một chương mới

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành và Ban quản lý dự án, công tác chuẩn bị đầu tư 26 công trình giao thông đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực liên kết vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Dưới góc độ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng bày tỏ sự kỳ vọng: Hạ tầng giao thông đi trước sẽ khơi thông dòng chảy kinh tế. Khi 26 dự án này khởi công và sớm hoàn thành, mạng lưới giao thông của tỉnh Phú Thọ sẽ kết nối trực tiếp, đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia. Đây là “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước vào các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Từ đó tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước”.

Sự cộng hưởng giữa ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năng lực triển khai của các đơn vị chuyên môn và niềm tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân chính là bệ phóng vững chắc nhất. Sau sáp nhập, Phú Thọ đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực phát triển, kết nối hài hòa của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tin liên quan: Sức bật từ các dự án trọng điểm - Kỳ 1: Khơi thông “mạch máu” liên vùng Xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh ta đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện thủ tục tiến tới khởi công 26 dự án giao thông trọng điểm, mở ra vận hội phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ.

Hồng Trung