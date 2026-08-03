Quy Đức trên hành trình giảm nghèo

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã Trung Thành, Đoàn Kết, Yên Hòa và Đồng Ruộng, xã Quy Đức đứng trước nhiều thách thức do địa bàn rộng, địa hình chia cắt mạnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân, những chủ trương của Đảng đang từng bước được hiện thực hóa, tạo nên sinh khí mới nơi vùng cao này.

Từng bước vượt qua gian khó

Xã Quy Đức có 20 xóm, tất cả đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 9.462 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,5%, chủ yếu là các dân tộc Tày, Mường, Dao, Thái. Kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên.

Nguồn thu ngân sách của xã còn hạn chế, hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và thiết chế văn hóa ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất còn chậm, nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới như thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường vẫn là những bài toán cần nhiều thời gian để tháo gỡ.

Hạ tầng giao thông ở Quy Đức hiện vẫn là bài toán khó.

Địa hình rộng gần 147 km2 với nhiều đồi núi, độ dốc lớn khiến việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa gặp không ít trở ngại. Chính điều kiện tự nhiên đó càng cho thấy ý nghĩa của từng công trình hạ tầng được đầu tư và từng đổi thay trong đời sống của người dân. Có thời điểm, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 50%.

Từ thực tiễn đó, Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030 của Đảng uỷ xã xác định ba hướng đột phá gồm: phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát huy nội lực trong Nhân dân.

Những con đường mới góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Những chủ trương trên nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các mô hình sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã để người dân trực tiếp tham quan, học tập và làm theo. Nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép hiệu quả, góp phần đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối các xóm với trung tâm xã. Những cây cầu kiên cố thay thế cầu tạm, đường giao thông được mở rộng, điện lưới quốc gia đến gần hơn với các xóm vùng sâu đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mở ra cơ hội phát triển kinh tế.

Cùng với hạ tầng, sản xuất nông nghiệp có bước chuyển rõ nét. Toàn xã gieo trồng 2.417,8 ha cây hàng năm, năng suất ước đạt 50,50 tạ/ha. Các vùng trồng gai xanh 72,3 ha, chè 89,09 ha tại các xóm Trung Thượng, Trung Tằm, Bay, Búa, Lang từng bước hình thành, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Chăn nuôi tiếp tục phát triển với tổng đàn gia súc, gia cầm 130.058 con. Nuôi trồng thủy sản phát huy lợi thế với 19 ha mặt nước và 108 lồng cá, sản lượng đạt 18 tấn.

Theo ông Lường Văn Vinh - Trưởng xóm Trung Tằm, trước đây người dân chủ yếu trồng ngô, sắn trên đất dốc nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Từ khi được hỗ trợ giống mới, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật, hiệu quả sản xuất được nâng lên, đầu ra sản phẩm cũng ổn định hơn.

Vững tin vào chặng đường mới

Điều dễ nhận thấy ở Quy Đức hôm nay không chỉ là những con đường mới hay các mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả, mà còn là sự đổi thay trong tư duy của người dân. Từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Quang cảnh trung tâm xã Quy Đức.

Đồng chí Đỗ Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Quy Đức cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai và nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/người/năm. Phát huy kết quả, Quy Đức xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tập trung hoàn thiện quy hoạch sau sáp nhập, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp sinh thái, đa giá trị gắn với chuyển đổi số, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa và phát triển các sản phẩm OCOP.

Địa phương cũng định hướng phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đối thoại với Nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm huy động sức dân tham gia phát triển địa phương.

Khi đời sống người dân khởi sắc hơn, các phong trào văn hoá, thể thao cũng được quan tâm, chú trọng hơn.

Có lẽ, thành quả lớn nhất của Quy Đức không chỉ nằm ở những công trình được đầu tư hay những con số tăng trưởng, mà chính là sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Khi người dân tin vào chủ trương của Đảng, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, những khó khăn của vùng đất từng được xem là “lõi nghèo” cũng dần được tháo gỡ.

Hồng Duyên