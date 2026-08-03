Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, mở đường thu hút đầu tư

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phú Thọ đang tập trung phát triển hệ thống khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN, coi đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ đang tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với ba dự án KCN gồm Phù Ninh, Đoan Hùng và mở rộng KCN Trung Hà với tổng diện tích trên 1.000 ha; đồng thời triển khai dự án CCN Tiên Lương quy mô 60 ha. Đây đều là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo dư địa thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Công tác đo đạc, kiểm kê đất đai tại Dự án KCN Đoan Hùng được triển khai đồng bộ, tạo cơ sở lập phương án bồi thường, GPMB.

Xác định GPMB là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, ngay khi các dự án được triển khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể; phân công nhiệm vụ cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực, cử cán bộ phụ trách từng địa bàn, bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp; công khai quy hoạch, ranh giới thu hồi đất, đơn giá bồi thường, các chính sách hỗ trợ, tái định cư để người dân biết, giám sát và thực hiện. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, cán bộ chuyên môn cùng chính quyền cơ sở trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích quy định của pháp luật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Song song với công tác tuyên truyền, Trung tâm chỉ đạo các chi nhánh tăng cường phối hợp với UBND cấp xã rà soát hồ sơ địa chính, xác minh nguồn gốc đất, đối chiếu hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm tính chính xác của từng thửa đất trước khi lập phương án bồi thường. Công tác kiểm đếm được thực hiện công khai, khách quan, có sự tham gia của người sử dụng đất và chính quyền địa phương; hồ sơ được lập, thẩm định, phê duyệt theo từng đợt để đủ điều kiện chi trả ngay sau khi hoàn thành, hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cùng với đó, công tác quản lý hiện trạng đất trong phạm vi dự án được tăng cường; các trường hợp xây dựng công trình, cơi nới tài sản, trồng cây trái quy định nhằm trục lợi chính sách được phát hiện, xử lý kịp thời. Việc cập nhật số liệu, tổng hợp tiến độ được thực hiện thường xuyên, giúp các cơ quan chức năng kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình GPMB.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác GPMB tại nhiều dự án đã đạt được những kết quả tích cực. Tại KCN Phù Ninh - dự án có tổng diện tích 409 ha trên địa bàn hai xã Dân Chủ và Phù Ninh - công tác giải phóng mặt bằng được triển khai từ tháng 3/2026. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích 109,7 ha, gồm 90 ha thuộc xã Dân Chủ và 19,7 ha thuộc xã Phù Ninh. Hiện công tác GPMB đã triển khai trên diện tích 16,2ha, trong đó 5,6ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư; phần diện tích còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện GPMB để tiếp tục bàn giao.

Tại KCN Đoan Hùng, Trung tâm đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ giai đoạn 1; ban hành thông báo thu hồi 90ha của một tổ chức và trên 260 hộ dân; hoàn thành kiểm kê đất đai, tài sản và công khai phương án đối với gần 52ha. Đối với Cụm công nghiệp Tiên Lương, đã hoàn thành kiểm kê, công khai phương án bồi thường khoảng 50ha của 118 hộ dân với trên 550 thửa đất. Dự án mở rộng KCN Trung Hà giai đoạn 2 cũng đang được Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thanh Thủy - Tam Nông tập trung triển khai theo kế hoạch.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp không ít khó khăn do phạm vi thu hồi đất rộng, liên quan đến nhiều hộ dân, nhiều loại đất và tài sản trên đất. Việc xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kiểm đếm tài sản, di chuyển mồ mả đòi hỏi nhiều thời gian và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, một số hộ dân còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc có tâm lý so sánh giữa các dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, thực hiện công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung rà soát hồ sơ, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở để bảo đảm tiến độ GPMB các dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác GPMB các dự án KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đang có những chuyển biến tích cực. Quỹ đất sạch được hình thành đúng tiến độ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Lệ Oanh