Lễ trao giải chương trình “Tiết kiệm dự thưởng Giỗ Tổ Hùng Vương 2026”

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Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Thọ II vừa tổ chức lễ trao giải chương trình khuyến mại “Tiết kiệm dự thưởng Giỗ Tổ Hùng Vương 2026” dành cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Chương trình đã trao 15 giải thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đó, có 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng và 1 giải Đặc biệt trị giá 300 triệu đồng.
Giải Đặc biệt đã thuộc về ông Nguyễn Lương Đề, khách hàng tại Chi nhánh Phù Ninh.
Lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ II trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt.
Chương trình “Tiết kiệm dự thưởng Giỗ Tổ Hùng Vương 2026” được triển khai nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tiền gửi của Agribank, đồng thời khuyến khích người dân hình thành thói quen tiết kiệm, góp phần huy động nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, ngân hàng cũng tiếp tục khẳng định cam kết mang đến nhiều chương trình ưu đãi thiết thực, gia tăng quyền lợi và gắn kết lâu dài với khách hàng.
Tiến Chung
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