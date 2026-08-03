Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 3/8/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt lợn đùi C.P

43.6000 đồng/400g

2

Sườn lợn non C.P

58.500 đồng/300g

3

Cá basa phi lê

27.000 đồng/250g

4

Hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

74.000 đồng/2 hộp

5

Quýt Úc túi

65.000 đồng/800g

6

Quả dừa xiêm gọt vỏ (300-400g/trái)

41.500 đồng/3 quả

7

Nho xanh không hạt nhập khẩu Mỹ

179.000 đồng/1kg

8

Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên

23.000 đồng/1kg

9

Cà tím trái từ 150g trở lên

12.150 đồng/500g

10

Ớt hiểm trái 50g

7.800 đồng/100g

11

Nấm kim châm Hàn Quốc

14.900 đồng/150g

12

Lốc gói mì Hảo Hảo vị tôm chua cay

45.000 đồng/11 gói 75g

13

Mì khoai tây Omachi xốt bò hầm gói

9.500 đồng/Gói 80g

14

Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 100% Sữa tươi hộp

40.500 đồng/Hộp 1 lít

15

Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star 100g

32.500 đồng/4 hộp 100g

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;3/8/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vinamilk Sữa tươi Thương hiệu Khoai tây Nhập khẩu Hàn quốc Thịt lợn Hàng hóa giá cả thị trường Lốc
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