Giá vàng hôm nay 4-8: Vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng

Sáng nay 4-8, vàng miếng trong nước được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và duy trì ổn định ở chiều bán ra.

Sáng nay 4-8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,5 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và duy trì ổn định chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng miếng ở mức 137,5 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và duy trì ổn định chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở mức 4.067,4 USD/ounce, tăng 12,8 USD/Ounce (0,32%). Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần khi giá dầu thô giảm mạnh, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống, qua đó bù đắp áp lực từ nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu do căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Giá dầu giảm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Iran và thúc đẩy đàm phán liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu Brent từ mức trên 90 USD/thùng trong tháng 7 đã giảm về khoảng 83 USD, trong khi WTI lùi về vùng 78-79 USD/thùng.

Đối với vàng, diễn biến này vừa làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, vừa hạ bớt lo ngại lạm phát do giá năng lượng, đồng thời hỗ trợ kim loại quý khi lợi suất trái phiếu và đồng USD suy yếu.

Về kỹ thuật, vùng 4.087-4.116 USD/ounce là kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể hướng tới 4.150 USD và 4.200 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các mốc hỗ trợ được xác định tại 4.051 USD, 4.021 USD và 4.000 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-4-8-vang-mieng-tang-500-000-dong-luong-1214985.html

Theo hanoimoi.vn