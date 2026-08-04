Kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho nông sản hữu cơ

Ngày 4/8, tại xã Tân Lạc, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, nhóm hộ nông dân canh tác hữu cơ PGS (Hệ thống bảo đảm cùng tham gia) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình có đại diện tổ chức Hiệp hội Hữu cơ quốc tế Naturland tại Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Lạc cùng các HTX, tổ hợp tác, nhóm sản xuất hữu cơ PGS, Ban Điều phối PGS CLARD, PGS Việt Nam và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, thu mua, phân phối nông sản.

Tiến sĩ Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trao đổi, chia sẻ về tiềm năng, định hướng và các chính sách hỗ trợ phát triển nông sản hữu cơ.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Lạc chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn xã.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo cầu nối giữa các nhóm sản xuất hữu cơ PGS với doanh nghiệp, đơn vị phân phối, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững. Qua đó, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Đại diện các HTX, tổ hợp tác và nhóm nông hộ trao đổi kiến nghị về các chính sách hỗ trợ mở rộng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham quan một số HTX, tổ hợp tác và mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Lạc. Tại các điểm đến, đại diện các đơn vị sản xuất đã giới thiệu quy trình canh tác theo tiêu chuẩn PGS, quy trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị phân phối về nhu cầu hợp tác, yêu cầu chất lượng hàng hóa, định hướng phát triển vùng nguyên liệu và khả năng kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Các doanh nghiệp trao đổi, tìm hiểu về quy mô cung ứng sản phẩm với các HTX của xã Tân Lạc.

Từ thực tiễn sản xuất tại các vùng nguyên liệu, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn trong phát triển nông nghiệp hữu cơ hiện nay. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chia sẻ nhu cầu thu mua, các tiêu chuẩn về chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu đối với vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu.

Các HTX, tổ hợp tác và nhóm hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ chia sẻ thông tin về sản phẩm đối với các đơn vị phân phối.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh cùng các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của các HTX, tổ hợp tác và nông dân liên quan đến cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, mở rộng vùng sản xuất đạt chứng nhận PGS, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ đầu tư công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, kết nối thị trường và bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản hữu cơ của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa HTX Tân Lạc, nhóm PGS Phú Thọ với các doanh nghiệp và đơn vị phân phối.

Mạnh Hùng