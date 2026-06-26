Xã Bình Phú triển khai việc sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn

Chiều 25/6, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn và lấy ý kiến đối với Đề án nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn sau sắp xếp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Đề án sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã; đồng thời đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn sau sắp xếp. Các ý kiến đều thống nhất cao với chủ trương, phương án sắp xếp và công tác chuẩn bị nhân sự.

Đại diện lãnh đạo các thôn phát biểu ý kiến.

Xã Bình Phú hiện có 36 chi bộ khu dân cư với 108 chi ủy viên, 36 bí thư và 36 phó bí thư. Dự kiến sẽ sáp nhập 23 khu dân cư để thành lập 11 thôn mới, giảm số lượng từ 36 xuống còn 24 thôn. Đề án sắp xếp, đổi tên thôn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ xã thông qua, lấy ý kiến Nhân dân với tỷ lệ đồng thuận đạt 97,61% và được HĐND xã thông qua tại Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề).

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với Đề án nhân sự cấp ủy các chi bộ thôn mới, việc lựa chọn nhân sự được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo, khả năng quy tụ, vận động Nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, ưu tiên đội ngũ cán bộ trẻ, có tư duy đổi mới, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Phú phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc thành lập các chi bộ thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu các chi bộ tập trung tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao trước ngày 30/6/2026, bảo đảm hồ sơ, tài liệu được chuyển giao đầy đủ, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, nhanh chóng ổn định tổ chức, cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện để các chi bộ mới đi vào hoạt động theo đúng tiến độ; đồng thời kiện toàn đồng bộ hệ thống chính trị ở các thôn, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ khi chính thức vận hành.

Bích Liên