HĐND xã Xuân Lãng thông qua nghị quyết sắp xếp thôn và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 26/6, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện UBND xã trình bày Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Xuân Lãng và tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sắp xếp các thôn dân cư. Theo đó, xã Xuân Lãng dự kiến sắp xếp 16 thôn hiện có thành 8 thôn mới. Sau sắp xếp, số lượng thôn trên địa bàn giảm một nửa, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng tại kỳ họp, đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã đã trình bày báo cáo thẩm tra đối với Đề án và dự thảo Nghị quyết sắp xếp các thôn dân cư.

Các đại biểu HĐND xã Xuân Lãng biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp các thôn dân cư trên địa bàn xã với tỷ lệ tán thành 100%.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND xã Xuân Lãng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp các thôn dân cư trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương triển khai các bước tiếp theo, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thu Thủy