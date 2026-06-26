Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

Sáng 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ đã họp để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các đại biểu đã nghe đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Dưới sự điều hành thảo luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tiếp thu, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri, đảm bảo các kiến nghị được xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình một số nội dung trong kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kết quả thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Ba, đề xuất các nội dung đề nghị giải trình nhằm nâng cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với từng báo cáo, dự thảo nghị quyết. Trong đó, tập trung rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng các căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn nhằm đảm bảo các văn bản đạt chất lượng cao nhất trước khi trình kỳ họp. Nhiều ý kiến nêu bật những nội dung còn vướng mắc cũng như tác động của chính sách mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị; tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản, đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, chính xác và đúng quy định.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp. Các nội dung lựa chọn phải đảm bảo trúng và đúng những vấn đề mà Nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và chính quyền, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.

Đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung các kiến nghị mới phát sinh; tập trung phân tích rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Từ đó, hoàn thiện báo cáo đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện và sâu sắc, làm cơ sở để đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả, thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cũng trong chương trình làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Ba, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Mạnh Cường - Duy Thành