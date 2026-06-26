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HĐND phường Vĩnh Phúc quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Ngày 26/6, HĐND phường Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem phóng sự sơ kết gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường.

HĐND phường Vĩnh Phúc quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND phường, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song 6 tháng đầu năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế - xã hội của phường tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 900 tỷ đồng, bằng gần 152% kế hoạch năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,5%, hoàn thành tiến độ tỉnh giao.

Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,97%; hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,88%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

HĐND phường Vĩnh Phúc quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

HĐND phường Vĩnh Phúc quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

HĐND phường Vĩnh Phúc quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm trên địa bàn; tổ chức thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Nội dung chất vấn tập trung vào đầu tư công, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giáo dục và đào tạo, quản lý thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời...

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, HĐND phường đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND phường về công tác chuyển đổi số trên địa bàn; Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đây là cơ sở quan trọng để phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND phường thông qua; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thuý Hường


Thuý Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND phường Vĩnh Phúc Phát triển kinh tế UBND Kỳ họp thứ 4 nhiệm vụ Nghị quyết tổ chức Chủ tịch
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