Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm quốc gia

Ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Các dự án thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải hiện nay gồm 55 dự án/124 dự án thành phần (DATP), trong đó có 49 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, 5 dự án thuộc lĩnh vực hàng không và 1 dự án cảng biển (Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản của 37 dự án/DATP, các địa phương là cơ quan chủ quản của 77 dự án/DATP và các cơ quan khác là cơ quan chủ quản của 10 dự án/DATP).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đến nay, đã đưa vào khai thác 30 dự án/DATP (Bộ Xây dựng 24 dự án/DATP, địa phương 5 dự án/DATP, cơ quan khác 1 dự án/DATP), đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 5 dự án/DATP, lập báo cáo nghiên cứu khả thi 20 dự án/DATP, lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt 8 dự án/DATP và đang triển khai thi công 61 dự án/DATP.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì 2 phiên họp Ban Chỉ đạo và giao 54 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương nỗ lực triển khai và hoàn thành 18 nhiệm vụ đúng thời hạn (7 nhiệm vụ có thời hạn cụ thể; 11 nhiệm vụ không có thời hạn); 27 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện (chủ yếu là các nhiệm vụ mang tính chỉ đạo thường xuyên, dài hạn); 2 nhiệm vụ hoàn thành chưa đúng thời hạn; còn 7 nhiệm vụ liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, vật liệu xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, ngành, địa phương có sự chuyển biến rõ rệt qua từng kỳ họp. Nhiều vướng mắc, khó khăn đã được các bộ, ngành phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang triển khai các dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư. Các nhiệm vụ Thủ tướng giao đều cơ bản hoàn thành, không có nhiệm vụ quá hạn.

Tuy nhiên, các dự án vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu xây dựng và phương án tài chính. Tỉnh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ. Nhấn mạnh hạ tầng giao thông là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ đánh giá hiệu quả làm việc của từng địa phương, đơn vị, góp phần giải ngân vốn đầu tư công.

Trong quá trình triển khai cần quan tâm bố trí cán bộ đúng năng lực; rà soát tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và bố trí vốn; tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng dự án và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, thất thoát nguồn lực của nhà nước.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng