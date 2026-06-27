Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Phoenix Riverside

Ngày 27/6, Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án Khu đô thị Nam Việt Phoenix Riverside. Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về pháp lý của dự án, khẳng định cam kết của chủ đầu tư trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đồng thời tạo dựng niềm tin đối với một khu đô thị được phát triển theo hướng minh bạch, bền vững.

Các vị đại biểu và khánh hàng tham dự chương trình.

Tại buổi lễ, gần 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã được trao tận tay khách hàng. Việc hoàn thành cấp GCNQSDĐ là minh chứng cho việc dự án đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, giúp người dân yên tâm an cư, ổn định cuộc sống lâu dài và bảo đảm giá trị tài sản.

Lãnh đạo Công ty PTS bàn giao GCNQSDĐ cho khách hàng tại dự án Khu đô thị Nam Việt Phoenix Riverside.

Được quy hoạch trên diện tích hơn 9,61ha với 262 sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố liền kề và shophouse, Phoenix Riverside sở hữu vị trí ven sông thuận lợi, kết nối nhanh với trung tâm Việt Trì. Dự án dành khoảng 66% diện tích cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu, cây xanh và các công trình tiện ích; mật độ xây dựng chỉ khoảng 34%, tạo nên không gian sống rộng mở, trong lành và hài hòa với thiên nhiên.

Quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống tiện ích hiện đại hướng đến đáp ứng nhu cầu của cư dân về một môi trường sống văn minh, an toàn và chất lượng, xứng đáng là điểm đến an cư lý tưởng của cộng đồng đô thị.

Đại diện khách hàng phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Công ty PTS phát biểu tri ân khách hàng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành nghĩa vụ thuê đất, được cơ quan chức năng nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định.

Việc bàn giao GCNQSDĐ ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của chủ đầu tư, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, góp phần tạo động lực phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững.

Khách hàng tìm hiểu thông tin, đặt cọc mua hàng theo chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS.

Nhân dịp tổ chức lễ bàn giao GCNQSĐ và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS, công ty đã thực hiện một số hoạt động, chương trình ưu đãi đặc biệt và tổ chức tri ân khách hàng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS trao các giải cho khách hàng may mắn tại chương trình quay số trúng thưởng.

Lê Hoàng