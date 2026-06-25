Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Chí Tiên nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25/6, HĐND xã Chí Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Tiên phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND xã về một số nội dung: Sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; việc điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn xã Chí Tiên; việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ, bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2026; việc đề nghị ban hành nghị quyết sắp xếp các khu dân cư, đổi tên thôn trên địa bàn xã Chí Tiên, cùng một số nội dung quan trọng khác...

Quang cảnh kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phân bổ nguồn vốn các dự án đầu tư công năm 2026; nghị quyết về việc sắp xếp các khu dân cư, đổi tên thôn trên địa bàn xã Chí Tiên. Đây là cơ sở quan trọng để xã Chí Tiên tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, lãnh đạo HĐND xã đề nghị UBND xã, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Lê Hoàng