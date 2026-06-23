Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh

Sáng 23/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, cho ý kiến đối với các nội dung then chốt: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo, dự thảo nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2025. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 3). Tờ trình và dự thảo nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 của dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL 304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B).

Phát huy vai trò giám sát và tính phản biện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết ban hành; đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi của từng dự thảo nghị quyết và sự phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm.

Nhiều vấn đề “nóng” mang tính thực tiễn cao được các đại biểu tập trung thảo luận như: Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu trên các ngành, lĩnh vực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc thực hiện hiệu quả chi ngân sách; phương án sử dụng số chênh lệch thu, chi ngân sách cấp tỉnh; giải pháp đẩy nhanh tiến độ tính tiền sử dụng đất đối với các dự án cụ thể; tỷ lệ chi khoa học công nghệ trong tổng chi thường xuyên; cơ chế bổ sung vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách...

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và lãnh đạo các sở, ngành cần phân tích, đánh giá sâu hơn mối quan hệ biện chứng giữa tình hình thu - chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thực trạng thu ngân sách tác động đến tăng trưởng để đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng thời, cần làm rõ vai trò của nguồn vốn ngoài ngân sách, tình hình hoạt động của doanh nghiệp địa phương và công tác quản lý điều hành vốn, đầu tư công.

Đề cập đến thực trạng chậm trễ trong phân bổ vốn, đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác phân bổ, điều chuyển vốn cho các dự án trọng điểm, nhất là các công trình giao thông mang tính liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến công tác quản lý điều hành vốn và đầu tư công, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, qua kết quả khảo sát thực tế của các Ban HĐND tỉnh cho thấy đang có hiện tượng lãng phí tại một số dự án dở dang do không được tiếp tục bố trí vốn, gây khó khăn cho công tác quản lý sau này. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương phải trực tiếp đi khảo sát, nắm chắc tình hình thực tế để rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh có phương án giải quyết dứt điểm, quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực công.

Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận, định hướng các nội dung cần hoàn thiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi thẩm tra, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tờ trình và các dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng trước khi trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đinh Vũ