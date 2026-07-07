Ban Nội chính Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở

Chiều 7/7, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện sáp nhập; sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu chỉ đạo.

Sau hợp nhất tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp; chỉ đạo các cơ quan tố tụng xác minh, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Ban đã tham mưu phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức thành công 11 cuộc tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận và xử lý 698/698 đơn thư, đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm đúng thời hạn và thẩm quyền. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc yêu cầu cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy trong lĩnh vực nội chính. Trong đó, tập trung nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc khiếu kiện đông người, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tham mưu xử lý ngay từ cơ sở.

Đồng chí yêu cầu các phòng nghiệp vụ chủ động theo dõi, tổng hợp và đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận sau phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; khẩn trương rà soát nhiệm vụ, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để làm sạch dữ liệu và hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ về xử lý đơn thư, tiếp công dân.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2026.

Nhân dịp này, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2026.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy, Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026 và ra mắt câu lạc bộ thể thao của cơ quan.

Trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Thể thao cơ quan và khai mạc Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Đinh Vũ