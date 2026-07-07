Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ khó, mới

Chiều 7/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương triển khai toàn diện các mặt công tác, được Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều nhiệm vụ khó, mới, đột xuất, phức tạp, chưa có trong tiền lệ, phát sinh từ thực tiễn đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, triển khai và xử lý kịp thời. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị; khẳng định vai trò nòng cốt, tham mưu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành 12/13 nhiệm vụ có thời hạn theo chương trình công tác của Tỉnh ủy; hoàn thành 43/43 nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2026. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 1.600 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá như: Xây dựng đội ngũ cán bộ theo chuẩn mực “3 không, 3 có”; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả đầu ra, chỉ số KPI và mức độ hài lòng của người dân; tăng cường quản lý đảng viên gắn với nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Hồng Nhung chủ trì phần thảo luận tại hội nghị.

Toàn tỉnh kết nạp trên 3.400 đảng viên mới. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 94,11% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, 94,87% chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng; hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu của trên 265.000 đảng viên và 9.647 chi bộ, thuộc nhóm các địa phương có kết quả triển khai và mức độ bao phủ cao trong cả nước. Qua đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản trị ngành tổ chức xây dựng Đảng trên nền tảng số.

Tại hội nghị, lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn đã tham gia nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó cần rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Chủ động nghiên cứu tham mưu triển khai đồng bộ 3 trục “Tổ chức bộ máy - Chức năng, nhiệm vụ - Cán bộ”. Trong đó, lấy “Chức năng, nhiệm vụ” làm căn cứ rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế; lấy yêu cầu nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ...

Đại diện các phòng chuyên môn đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu cần tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026, chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa, cập nhật làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức; đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng và chế độ chính sách đối với cán bộ.

Đức Anh