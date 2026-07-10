Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 10/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng 240 đại biểu đại diện cho các đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, qua đó, hoàn thành và vượt 10/10 mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã thành lập mới 577 HTX; doanh thu bình quân đạt trên 1,7 tỷ đồng/năm/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 5,8 triệu đồng/tháng. Đến nay, 85 HTX có sản phẩm được hỗ trợ bao bì, nhãn mác; 45 HTX được hỗ trợ xây dựng liên kết sản xuất bền vững, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; 275 lượt HTX được hỗ trợ tham gia trưng bày, quảng bá với 8.000 lượt sản phẩm; 151 HTX chủ thể có 247 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Các Quỹ do Liên minh HTX tỉnh quản lý đã giải ngân cho 1.018 lượt dự án vay với tổng nguồn vốn hơn 580 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: "Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển".

Trong nhiệm kỳ mới, Liên minh HTX tỉnh xác định một số chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 30 - 40 HTX trở lên; hỗ trợ 200 lượt HTX tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ mở 10 điểm trưng bày giới thiệu các sản phẩm của HTX tại các điểm du lịch của tỉnh; có 50 HTX tham gia xây dựng mô hình liên kết chuỗi, tạo lập, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương...

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Liên minh HTX tỉnh đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể cần đảm bảo mục tiêu lấy hiệu quả và lợi ích của thành viên làm trung tâm của mọi hoạt động. Phát triển HTX theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường và chuỗi giá trị. Gắn phát triển HTX với tái cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, du lịch văn hóa Đất Tổ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại Đại hội.

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên; phát triển HTX gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP và chuỗi giá trị, khuyến khích hình thành các liên hiệp hợp tác đủ năng lực dẫn dắt HTX, tổ hợp tác.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các HTX, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, thu hút trí thức trẻ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong khu vực HTX; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể của quê hương Đất Tổ.

Các đồng chí: Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 44 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và bầu Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh. Đồng chí Trần Văn Tú được bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Hoàng