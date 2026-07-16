Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong 2 ngày (15 - 16/7), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Phong trào khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có 1.212.550 hội viên, chiếm 33,8% dân số, vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, Quỹ Khuyến học cấp tỉnh có số dư gần 20 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền được đổi mới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng. Hằng năm, có trên 35.000 đầu sách, báo, tạp chí về khuyến học được đặt mua, phục vụ công tác tuyên truyền và học tập.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Đại hội.

Với chủ đề “Khuyến học Phú Thọ đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh khuyến học số, lan tỏa khuyến học xanh, góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững” và phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới xây dựng xã hội học tập bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thống nhất đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể: 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Hội Khuyến học; tỷ lệ hội viên trong toàn dân số đạt 35%; 90% người đạt danh hiệu “Công dân học tập” phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia...

Các tập thể, cá nhân vinh dự được trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ I gồm 54 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 8 đại biểu và 2 đại biểu đương nhiên. Bà Nguyễn Thị Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ I ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác khuyến học cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động. Trong xây dựng xã hội học tập, phải khơi dậy tinh thần tự học, đưa học tập suốt đời trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực lao động và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập; quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo và học tập suốt đời; chủ động tham mưu thực hiện các chương trình, đề án phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời, đưa tinh thần học tập lan tỏa sâu rộng trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và từng người dân; tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao kỹ năng số cho người dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, Hội cần phát huy vai trò cầu nối, huy động các nguồn lực xã hội cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài; tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để đưa tri thức, công nghệ, kỹ năng mới đến với người dân. Hoạt động của Hội phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin tưởng vào truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ cùng những kết quả đã đạt được, các đồng chí kỳ vọng Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng và trao biểu trưng ủng hộ 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh.

Các tập thể, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học tỉnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ; 28 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cũng tại Đại hội, Quỹ Khuyến học Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Đức Anh