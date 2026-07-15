Siết chặt tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công lĩnh vực giáo dục

Ngày 15/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo kế hoạch phát triển ngành; tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, dù chịu tác động lớn từ việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục Đất Tổ vẫn nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đến nay, toàn tỉnh duy trì và sắp xếp tinh gọn ổn định 1.957 cơ sở giáo dục; chất lượng giáo dục mũi nhọn giữ vững vị trí thứ 3/34 toàn quốc; chất lượng giáo dục đại trà xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,39%. Công tác chuyển đổi số ghi nhận bước tiến lớn với trên 95% cơ sở triển khai học bạ số, hồ sơ điện tử và kết nối đồng bộ dữ liệu cán bộ, học sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền báo cáo tại hội nghị.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn dự kiến giao cho ngành GD&ĐT là trên 602 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đã giao chi tiết hơn 252 tỷ đồng (Sở GD&ĐT được giao hơn 7,1 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 40,7%; cấp xã, phường được giao hơn 245 tỷ đồng). Vốn chưa phân bổ chi tiết (dự kiến) 350 tỷ đồng.

Hiện nay, ngành đang dồn lực triển khai 4 dự án trọng điểm gồm: Dự án xây mới và cải tạo 9 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia (Kim Ngọc, Quang Hà, Yên Lạc, Quang Trung, Chuyên Hùng Vương, Long Châu Sa, Phong Châu, Cộng Hòa, Kim Bôi); Dự án Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; Dự án Trường THPT Nguyễn Văn Chất; Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp 8 Trường THPT theo Nghị quyết số 71-NQ/TW (Minh Hòa, Phù Ninh, Việt Trì, Ngô Gia Tự, Vĩnh Yên, Bến Tre, Nguyễn Duy Thì, Cù Chính Lan).

Từ nguồn vốn sự nghiệp, ngành cũng đã đề xuất cải tạo, sửa chữa 36 dự án tại 36 trường THPT với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 476 tỷ đồng, phấn đấu khởi công đồng loạt trong tháng 8/2026 và giải ngân tối thiểu 100% trước ngày 31/12/2026.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); sự thiếu đồng bộ về thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư dự án. Các đại biểu nêu rõ, nhiều trường học cũ không còn lưu trữ đủ hồ sơ hoàn công để thẩm định sửa chữa; đặc biệt là việc yêu cầu cải tạo đồng bộ hạ tầng phòng cháy chữa cháy (PCCC) quy mô lớn đối với các cơ sở hiện hữu làm đội vốn và kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận những nỗ lực của ngành GD&ĐT trong thời gian qua. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2026, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà nhằm rút ngắn thời gian thẩm định dự án. Đối với một số dự án đang được triển khai, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Trong quá trình triển khai, phải thực hiện các bước theo đúng trình tự pháp lý, tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận.

Về tháo gỡ vướng mắc trong công tác PCCC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thống nhất phương án “khoanh vùng” đối với các công trình cũ, ưu tiên nghiệm thu PCCC trước cho các hạng mục sửa chữa, cải tạo mới. Giao Sở GD&ĐT chủ trì lập riêng một dự án chuyên biệt về PCCC cho toàn bộ các công trình trường học để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới nâng cao có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm khoa học, rõ ràng để xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Trọng tâm thực hiện kế hoạch trung hạn phải dồn vào nửa đầu nhiệm kỳ, phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành 95% khối lượng công việc để kịp thời đánh giá, báo cáo Đại hội Đảng bộ tỉnh, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt từ 95% trở lên.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, đồng chí nhất trí với đề xuất 8 dự án ban đầu của Sở GD&ĐT (nhu cầu vốn đề xuất 950 tỷ đồng, trong đó vốn chuyển tiếp là 720 tỷ đồng, khởi công mới 488 tỷ đồng). Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung danh mục các dự án cấp thiết để Sở Tài chính cân đối, tham mưu bố trí nguồn vốn phù hợp.

Liên quan đến cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng giáo dục cấp xã, phường và Đề án sáp nhập trường học, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đề xuất UBND tỉnh sử dụng nguồn ngân sách chưa phân bổ (khoảng 5.000 tỷ đồng) hỗ trợ đầu tư cho các trường THCS.

Quá trình đầu tư phải bám sát Đề án sáp nhập, tinh gọn mạng lưới trường lớp sau sáp nhập địa giới hành chính. Đối với các trường THCS quy mô quá nhỏ, nếu khoảng cách địa lý cho phép, phải tính toán phương án sáp nhập hoặc giảm điểm trường lẻ để tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn, tránh lãng phí đầu tư công.

Đinh Vũ